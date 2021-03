Detienen por terrorismo y sedición a la expresidenta de Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida la madrugada del sábado en Trinidad, su ciudad natal, y trasladada en avión a La Paz, donde enfrentará una audiencia judicial.

Áñez y varios de sus ministros son investigados por la Fiscalía de Bolivia en la operación llamada “Golpe de Estado”, relacionada con la violenta crisis política de 2019, que propició la renuncia del presidente Evo Morales.

“Ha sido una aprehensión ilegal sin previa citación”, dijo la política a la televisora Unitel tras descender del avión.

Horas antes, Áñez había denunciado en Twitter que era víctima de “abuso y persecución”. Horas antes, el viernes, dos de sus ministros fueron detenidos bajo la misma investigación.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que “esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición contra la senadora Áñez”.

La exmandataria de 53 años no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.

(Con información de AP)