Biden apela a los resultados de la investigación sobre abusos de Cuomo antes de exigir su dimisión

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prefirió no entrar a valorar las demandas de una parte del Partido Demócrata que exigen la dimisión del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él y afirmó que se "debería" esperar a los resultados de la investigación.

"Creo que la investigación está en marcha y deberíamos ver qué nos trae", respondió este domingo a una pregunta de la prensa, en la que ha sido su primera declaración al respecto desde que hace unas semanas hasta siete mujeres hayan denunciado comportamientos inapropiados por parte del gobernador.

Las declaraciones de Biden tuvieron lugar poco después de que otra de las destacadas figuras del partido, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, optara también por no exigir la dimisión de Cuomo, como ya han hecho entre otros el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, o el líder del Senado, Chuck Schumer.

"Él es neoyorquino y yo no", fue la respuesta de Pelosi a una pregunta de la cadena ABC para justificar que ella no haya pedido la dimisión de Cuomo a diferencia de Schumer, quien en las últimas horas se ha unido a una decena de miembros del partido, en especial de la delegación de Nueva York, exigiéndole al gobernador su salida.

Si bien Pelosi manifestó que las acusaciones son "creíbles y serias" y defendió que "no hay tolerancia" para cualquier tipo de acoso sexual, también se debería esperar al resultado de la investigación que está llevando a cabo la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Quien sí se ha mostrado mucho más directo con respecto a este asunto fue el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien criticó a Cuomo por seguir en el cargo, asegurando además que con ello "está retrasando los esfuerzos para la luchar contra el covid-19".

"Debería renunciar ahora mismo porque está retrasando nuestro esfuerzo para luchar contra el covid-19. Él está literalmente en medio de nuestro camino para salvar vidas en este momento", aseguró durante una entrevista para la cadena ABC.

Cuomo, que se ha negado a dimitir desde que comenzaron a hacerse públicas las acusaciones sobre acoso sexual, también ha sido cuestionado por su gestión de la pandemia en el estado de Nueva York, con denuncias sobre cómo encubrió las muertes por coronavirus en los centros de mayores, y otras negligencias.

La mitad no cree que tenga que hacerlo

Por su parte, el 50% de los habitantes del estado de Nueva York registrados para votar no creen que el gobernador tenga que dimitir inmediatamente, a pesar de la presión creciente contra Cuomo en este sentido, según una encuesta del Siena College hecha pública este lunes.

Según la cadena de televisión CNN, una minoría de los votantes, el 35%, señaló que debería dimitir inmediatamente, mientras que un 15% no está seguro.

Además, el 57% declaró estar satisfecho con la manera en la que Cuomo se ha enfrentado a las acusaciones de acoso sexual, mientras que el 32% se manifiestan en contra y el 11% no sabe o no contesta. El 54% de los satisfechos son hombres y el 59% mujeres.

No obstante, el 35% se muestra convencido de que las acusaciones contra Cuomo son reales y el 24% cree que no cometió acoso sexual. Un 41% no saben o no tienen una opinión al respecto.

Por otro lado, la encuesta revela que las opciones de reelección de Cuomo peligran. En concreto, solo el 34% de los votantes dice estar preparado para votar por Cuomo si se presenta a gobernador de Nueva York en 2022, pero el 52% dice que "preferirían a otra persona". En febrero, el porcentaje de las personas que se decantaban por votar a Cuomo en su reelección se situó en el 46%.