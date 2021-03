Conductor ebrio mata a tres personas y hiere a seis en San Diego, California

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un conductor de 71 años, quien circulaba en estado de ebriedad por el centro de la ciudad californiana de San Diego, atropelló a nueve personas, de las cuales tres murieron y seis resultaron lesionadas, informó el jefe de Bomberos, Colin Stowell.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la mañana en un túnel, debajo de un puente cerca de San Diego City College, donde se refugia gente sin hogar --en la cuadra 1400 de B Street--, cuando el chofer de una camioneta Volvo se desvió hacia una acera en el centro, informó CNN.

El hombre se identificó e intentó brindar ayuda, y ahora es investigado por conducir bajo los efectos del alcohol, comentó en conferencia de prensa el jefe de policía de San Diego, David Nisleit.

“No sé si la gente estaba durmiendo o sentada allí”, dijo Nisleit, y mencionó que al parecer se trató de un campamento para personas sin hogar, donde habían colocado varias tiendas de campaña, sobre la acera, con pertenencias personales.

“La policía recibió una llamada de radio varios minutos antes del accidente que coincidía con la descripción del Volvo, pero la policía no lo estaba siguiendo en el momento del incidente”, añadió.



Testigos dijeron a Telemundo20 que al menos 30 personas estaban durmiendo en esa área o recogiendo sus pertenencias cuando el conductor ebrio los embistió.



“Escuché un fuerte estallido, o como un boom. Me di la vuelta y vi varios faros amarillos y lo que sigue es que casi me succionan debajo del auto. Y luego me las arreglé para sacar mi pierna debajo del auto, aquí mismo. Se subió completamente a la acera, golpeó a varios peatones allí, luego regresó a la carretera y regresó para detenerse en el mismo carril Número 1, justo antes de salir del túnel”, contó Ronnie, una de las víctimas con lesiones leves.