Sol, jugadora profesional de Call of Duty Mobile, es asesinada por otro gamer

Sol era jugadora profesional de Call of Duty: Mobile en Brasil. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jugadora profesional brasileña de Call of Duty, Ingrid “N”, conocida como “Sol”, de 19 años, fue encontrada sin vida en la casa de Guilherme “N”, otro jugador conocido como “Flashlight”, quien confesó haberla asesinado, de acuerdo con ESPN Brasil.

“Sol” pertenecía a la organización FBI (Fantastic Brazil Impact) y “Flashlight” a Gamers Elite, una agrupación de e-sports que ha tenido que emitir un comunicado porque el feminicida envió videos a sus amigos, familiares y colegas donde confesó haber matado a “Sol”.

Jugador de Esports confiesa el asesinato de Ingrid "SOL" Oliveira Bueno da Silva, jugadora profesional de Call of Duty: Mobile. https://t.co/602JVhqg8e pic.twitter.com/WtmG70Iqty — PlayerOne.vg (@playeronevg) February 27, 2021

El 22 de febrero por la noche, envió los videos con imágenes explícitas, hacía apología al terrorismo, hablaba contra el cristianismo imperante en las organizaciones de e-sports brasileñas.

Quienes recibieron los videos los mostraron a las autoridades, quienes buscaron al sujeto que ni se inmutó cuando le preguntaron por qué la asesinó, a lo que solo respondió que no está loco ni está arrepentido, según dexerto.com.

Ninguno de los jugadores se conocía en persona, por lo que se desconoce cómo “Sol” llegó a tener contacto presencial con “Flashlight”.

COD: Jogadora Sol é assassinada em São Paulo



O cenário de esports foi abalado ao receber a notícia de que a jogadora Ingrid Oliveira Bueno da Silva, que era conhecida como “Sol” da equipe FBI E-Sports, fora assassinada por outro jogador do cenário, Guilherme Alves Costa. #cod pic.twitter.com/bCm0VntrWf — On7play (@on7play) February 23, 2021

Según las autoridades, el feminicida planeó el asesinato desde dos semanas atrás y lo escribió en una libreta con detalles de lo que le hizo a la víctima.

“Estamos desconsolados al conocer la trágica pérdida de Sol. Condenamos las acciones en contra de Sol y creemos que el gaming y los e-sports deben ser espacios seguros para las mujeres latinas”, publicó Latinx in Gaming.

Jaguares Esports colocó mensajes en sus redes sociales donde aseguran que diariamente las mujeres denuncian abusos y no se les presta atención.

“En Brasil no existen torneos femeninos oficiales de Call of Duty Mobile. Jaguares y otros equipos femeninos se han aventurado a participar en torneos mixtos y ya hemos sufrido episodios de machismo. ¡Los feminicidios no serán tolerados!”