Texas levanta todas las restricciones por covid-19

MCALLEN, Tx., (apro).- El gobernador Gregg Abbot publicó una orden ejecutiva con la cuál elimina restricciones que impuso el año pasado para prevenir contagios de covid-19, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el límite de ocupantes en establecimientos públicos.

El mandato levanta, de esta manera, el decreto del 13 de marzo del 2020, cuando declaró que Texas estaba en estado de desastre a causa del coronavirus.

También revierte la orden que firmó el 14 de octubre pasado, para que los establecimientos operaran con un máximo de 75% de ocupación.

Ahora, cada ciudadano puede usar el cubrebocas solo si lo desea y los negocios pueden abrir al 100% de su capacidad, limitar a discreción su ocupación, y establecer protocolos de higiene propios.

Abott firmó hoy la orden ejecutiva en el Restaurante Mexicano Montelongo’s, en la ciudad de Lubbock, a donde acudió a una reunión en la Cámara de Comercio Local.

“Con los avances de la medicina, las vacunas y terapias medicas, Texas ahora cuenta con herramientas para protegerse del virus. Debemos ahora hacer más para recuperar nuestro sustento y normalidad con la apertura del 100% del estado. Pero no nos equivoquemos: covid 19 no ha desaparecido, pero claramente la vacunación ha reducido las hospitalizaciones y las prácticas de seguridad ya no son necesarias”, señaló.

Aclaró que el anuncio no debe provocar que los residentes del estado abandonen sus hábitos de higiene que han practicado durante el año pasado, y recordó que cada ciudadano debe procurar su propio bienestar, y el de los demás pues, con esta orden, el Gobierno se asegura que todos los negocios y las familias de Texas tengan la libertad de determinar su propio destino.

Con el anuncio, el mandatario republicano remarcó los “avances increíbles” que ha registrado la entidad con 5.7 millones de vacunas aplicadas, pues actualmente son inoculadas, cada semana, un millón de personas y para el próximo jueves 7 millones estarán protegidas.

Precisó que, para entonces, también la mitad de los adultos mayores texanos tendrán inoculación, un sector de la población que quedará completamente vacunado para el final de marzo.

Hasta ahora, gracias a las terapias con medicamentos, 2.5 millones de texanos oficialmente infectados de coronavirus se han recuperado, desde el inicio de la pandemia, y los expertos señalan que la cifra es hasta 5 veces más, si se consideran los casos que no están registrados.

Desde noviembre los casos han disminuido y son ahora más los que se recuperan que los que se infectan, explicó Abbot.

Como medidas preventivas, si alguno de los 22 hospitales regionales de Texas registra por encima del 15% de ocupación de sus camas, el juez del respectivo condado podrá emplear estrategias propias de mitigación anti covid 19, explicó el gobernador.

De cualquier manera, la autoridad no podrá imponer cárcel o alguna otra penalidad a los que no usen mascarilla, ni deben reducir por debajo del 50% de la capacidad de ningún establecimiento, afirmó.