Francia investiga la muerte de un estudiante que recibió la vacuna de AstraZeneca

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Agencia Regional de Salud de Pays de la Loire, en Nantes, Francia, anunció una investigación sobre el estudiante de 24 años que fue encontrado muerto diez días después de haber recibido la vacuna contra covid-19 elaborada por AstraZeneca.

Descartaron que este suceso se relacione con el biológico del laboratorio anglosueco.

El joven era estudiante de medicina de sexto año e interno en el Hospital Universitario de Nantes, había sido vacunado el 8 de marzo.

Diez días después su familia llamó a los bomberos, quienes lo localizaron en su departamento, sin vida, informó el diario Ouest-France.

Al día siguiente del hallazgo se le practicó una autopsia, pero aun es necesario realizar análisis adicionales “para precisar las causas y circunstancias del deceso”, comentó el fiscal de Nantes, Pierre Sennes.

Por su parte, la Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos (ANSM) informó que fue avisado de lo ocurrido cuando están realizando el mayor seguimiento de los casos de trombosis y descartó alguna relación entre esta muerte y la inoculación.

Según la autopsia, el estudiante murió por una hemorragia interna causada por trombosis, por lo que varios países han suspendido durante un tiempo la vacunación con este biológico.

Su hermano mayor contó al sitio mpr21.info que habló con él un día anterior y le contó que sufría dolor de estómago, “pero no se quejaba, no era propio de él. Había decidido ir a ver a su médico el jueves por la tarde. No tuvo tiempo. Fue encontrado la madrugada del miércoles.”

Destacó que su hermano, además de ser una persona brillante, cuidaba su alimentación, hacía deporte y en su historial médico no tenía antecedentes de alguna enfermedad.

“Estaba en perfecto estado de salud. Así que esa vacuna, es la única rama a la que nos podemos agarrar para entender lo que pasó”, indicó.

Según la ANSM, “se han analizado 13 casos de eventos tromboembólicos, para más de 1,041,000 inyecciones. A la vista de los datos disponibles, nada nos permite concluir que estos efectos tromboembólicos estén relacionados con la vacuna”.

La noticia de la muerte del estudiante reabrió el debate sobre suspender de nuevo la vacunación con AstraZeneca, pues su caso se difundió cinco días después de que se había reanudado la inoculación, tras detenerla por casos aislados de coágulos sanguíneos en algunas personas que la recibieron.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la agencia reguladora de medicamentos de la Unión Europea han respaldado este fármaco y han afirmado la inexistente relación entre los coágulos sanguíneos y la vacuna.