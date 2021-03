Bernie Sanders no está "cómodo" con la suspensión de la cuenta de Twitter de Trump

MADRID (EUROPA PRESS).- El senador por el estado de Vermont Bernie Sanders señaló este miércoles que no se siente "cómodo" con la suspensión definitiva de la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump, a pesar de que el exmandatario sea un "mentiroso patológico".

"Si me preguntas si particularmente me siento cómodo con que el expresidente de Estados Unidos, no pueda expresar sus puntos de vista en Twitter, no me siento cómodo con eso", dijo Sanders en una entrevista concedida a un podcast de 'The New York Times'.

Además, subrayó que, tras la suspensión de Trump, "mañana puede ser cualquier otro que tenga un punto de vista muy diferente".

El senador calificó al magnate neoyorquino de "machista, homófobo, xenófobo, mentiroso patológico, alguien que no cree en el Estado de Derecho".

Asimismo, argumentó que las redes sociales no deberían usarse para propagar discursos de odio y teorías de la conspiración y que internet no debería usarse con "propósitos autoritarios y para la insurrección".

Twitter suspendió de forma permanente la cuenta de Trump dos días después del asalto al Capitolio protagonizado por sus partidarios el 6 de enero, justificando que la decisión se producía por "el riesgo de una mayor incitación a la violencia" y que sus mensajes "violaban la política de la compañía contra el ensalzamiento de la violencia".

Sanders, que ya antes había acusado a Trump de "racista", consideró que el exmandatario es "directamente responsable" por el "caos" del 6 de enero, antes de señalar que Trump "pasará a la historia como el peor y más peligroso presidente", según la cadena de televisión CNN.