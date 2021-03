Colombia: Fue vacunado, pero su hija captó que la jeringa venía vacía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer exhibió la farsa de la vacunación contra el covid-19 en Colombia: Claudia ‘N’ llevó a su padre, Mauricio, de 77 años, al centro de vacunación en el estado Romelio Martínez de Barranquilla, y grabó todo el proceso de inoculación de su progenitor.

Ya en su casa, al revisar el video, se dio cuenta que la jeringa que usaron quienes supuestamente le aplicaron la vacuna a su padre estaba vacía.

Según medios colombianos, este tipo de casos se ha vuelto recurrentes en el país.



En el video se ve que la jeringa no tiene ningún líquido y quien la aplica no tarda ni un segundo en supuestamente inocular al hombre de 77 años. Claudia llevó a su padre a la alcaldía porque se cansó de esperar la llamada de la Entidad Promotora de Salud (EPS) de Colombia.

uD83CuDDE8uD83CuDDF4 ¡Otra vez una vacuna vacía en #Colombia! uD83DuDC89



Una ciudadana de Barranquilla notó que a su padre de 77 años le pusieron una jeringa sin líquido Hasta que vio el video que grabó uD83DuDE24pic.twitter.com/4TFIMoW6Fu — Periódico Síntesis (@SintesisMexico) March 24, 2021

“Nos tomaron los datos, firmé el formulario de consentimiento y al momento de que lo van a vacunar y tomo el video, me doy cuenta de que no tenía líquido la vacuna, y le hice la observación a la enfermera y ella comenta: ‘disculpa, fue un error’”.

La enfermera le aplicó el biológico a Mauricio, pero Claudia decidió hacer pública la grabación por otros casos que se han denunciado en Colombia.

“No pueden seguir pasando este tipo de ‘errores’ como ellos le llaman. No nos informaron qué dosis ni qué tipo de vacuna le aplicaban. No la prepararon delante de uno, no hicieron la presentación como otros protocolos”, explicó.

En los tres vídeos pienso que no error ... es MALA FE ... Que no nos crean tan guevones... una persona que vacuna todos los días como no va a ver que la jeringa está vacía uD83DuDE44 — Andres Jimenez (@jimenezcasta) March 16, 2021

El primer caso

El pasado martes 16 ocurrió un caso similar en Villavicencio, con el señor Emiliano “N”, en la institución prestadora de salud Corporación MI IPS.

Enfermera que aplicó vacuna vacía podría ser retirada del cargo https://t.co/VwVK64VecW pic.twitter.com/KmcTWhgnmI — Nando E. Cepeda (@hernandoE_) March 17, 2021



Y pasó lo mismo en Nodal.

Colombia | Tercera denuncia por inyección de jeringa vacía en aplicación de la vacuna @InfoNodal https://t.co/WO68ApyY40 — ricardo pinero (@RRmpinero) March 16, 2021

El jueves 11, la nieta de una mujer de la tercera edad denunció que una enfermera simuló haberle aplicado la vacuna contra covid-19 a su abuela, pero la jeringa estaba vacía. Eso sucedió en la localidad de Floridablanca, Colombia.

La mujer también grabó el hecho e intervino cuando se dio cuenta y cuestionó al personal de salud, por lo que la enfermera aplicó el biológico de manera correcta.