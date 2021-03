Descubren variante "doble mutante" del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tras declarar 275 nuevas muertes por covid-19, cifra que representa la mayor cantidad de decesos en el país en un día, la India informó de una nueva cepa del virus SARS-CoV-2 causante de covid-19 denominada “doble mutante”, es decir, es nueva, pero contiene las características de dos ya identificadas con anterioridad.

“El ‘doble mutante’ no es un término científico. Es simplemente otro mutante que parece ser exclusivo de India”, informó el fundador del Centro de Dinámica, Economía y Política de Enfermedades en Nueva Delhi, Ramanan Laxminarayan.

“¿Hay alguna razón para estar preocupado por esta variante en particular? Todavía no, porque no tenemos evidencia de que estás variantes sean más transmisibles o letales de las que ya tenemos”, afirmó.

Esta mutación se encontró en 200 muestras en Maharashtra, el estado occidental donde se ubica Mumbai, la capital financiera de la India, pero esta cantidad no era lo suficientemente amplia para vincularla con el aumento de casos en ese y otros estados, según funcionarios de salud citados por Reuters.

Alrededor del 20% de estas muestras se hallaron en la ciudad de Nagpur, un centro comercial y logístico clave, informó, en conferencia de prensa, el director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades de India, Sujeet Kumar Singh.

La variante está evolucionando. Nueve de esas muestras se encontraron en Nueva Delhi, donde se ha reportado un aumento constante de infecciones en las últimas semanas, indicó.

Funcionarios de salud aseguraron que las dos vacunas probadas en India, la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford y otra local elaborada por Bharat Biotech, han resultado efectivas contra las variantes del virus identificadas en Reino Unido y Brasil.

India reports new coronavirus variant as daily deaths reach year's high https://t.co/6o65G2TugO pic.twitter.com/EqFsDBSP8Z — Reuters India (@ReutersIndia) March 24, 2021

Casos en la India

Para el miércoles 24 de marzo, el Ministerio de Salud de India reportó 47 mil 262 nuevas infecciones en 24 horas, la más alta cifra desde noviembre, elevando el número global a 11.7 millones, cifra solo debajo de Estados Unidos y Brasil que tienen el mayor número de casos en el mundo.

Las muertes aumentaron en 24 horas a 275, la mayor cantidad en lo que va del año, elevando la cifra a 160 mil 441 durante la pandemia, según datos del gobierno.

Hay, además, un segundo aumento en los casos de camas llenas en los hospitales en estados como Maharashtra.

Mientras, se prohibió ya el festival hindú de Holi para este fin de semana y el gobierno ha ampliado su campaña de vacunación para incluir a personas de 45 años a partir de abril de 2021.