La OPS prevé que la mayoría de la población de AL estará vacunada a inicios de 2022

GINEBRA, Sui. (apro).- La mayoría de la población de América Latina estará vacunada contra covid-19 para el primer semestre del 2022, estimó el brasileño Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brazo para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La región estará vacunada para el primer semestre de 2022”, dijo Barbosa en entrevista con Proceso.

Explicó que hay dos etapas para la vacunación, “en el primer semestre del año debido al acceso limitado a las vacunas el objetivo es salvar vidas, en el segundo semestre habrá más productores de diferentes vacunas que se podrán adquirir en el mercado por ejemplo Johnson & Johnson que ya aprobó la FDA en Estados Unidos y hay otros productores como Sinopharm, Novavax”.

Según Barbosa este escenario de vacuna "muy limitada" en el primer semestre va a cambiar en la región para el segundo semestre de 2021 "entonces yo creo que es factible si tenemos más solidaridad internacional de los países que compraron vacunas para el triple de su población, si hay una distribución más equitativa , si más vacunas se pueden distribuir a través del mecanismo COVAX, yo creo que es factible pensar en alcanzar una alta cobertura de la población vacunada en el primer semestre de 2022".

Al cuestionarlo sobre el ritmo lento de la inoculación en países como México y que al paso que va estará inmunizado el 70% de la población hasta agosto de 2025, según estiman portales sobre la vacunación mundial, Barbosa rechazó esa posibilidad.

"Hay que garantizar una vacunación homogénea en todos los países del mundo, pero yo no creo que México llegue a ello hasta 2025 al paso que va", afirmó.

Hay que usar las vacunas de manera inteligente

Barbosa remarcó que es importante usar las vacunas de manera inteligente y mantener todas las medidas de salud pública que son efectivas para lograr el control de la transmisión del virus Covid-19.

"El uso inteligente de la vacuna y mantener las medidas de protección que son efectivas es lo que va a lograr el control de la transmisión, es importante hacerlo ahora en lo que buscamos un mayor acceso equitativo, una mayor cooperación internacional, para que todos los países tengan acceso efectivo a las vacunas", dijo Barbosa.

"Mucha gente cree que con la vacuna la pandemia va a terminar pronto, no es verdad, yo creo que es muy importante usar de manera inteligente la vacuna, usarla para inmunizar a los grupos vulnerables para salvar vidas, ese es el primer objetivo, y cuando se tengan vacunas en mayor cantidad entonces intentar la cobertura de 70 u 80 % de la población", sostuvo.

Debido a que el acceso a la vacuna es limitado "entonces hay que ser realista, hay que brindar información transparente para la población de que el acceso a las vacunas va a ser limitado todavía”, remarcó.

El experto insistió en que es muy importante mantener las medidas que pueden salvar vidas ahora, el uso del cubrebocas, mantener distancia física evitar aglomeraciones, esas medidas tienen capacidad de reducir la transmisión y el número de defunciones.

Con respecto a la diferencia que hay entre recibir la vacuna y llevar a cabo la vacunación, indicó que están invitando a todos los países a compartir sus planes de vacunación para comprobar si efectivamente están listos y para identificar también donde hay brechas en sus planes para que la OPS pueda brindar cooperación técnica.

Consideró que México tiene "un excelente programa de inmunización, bien consolidado, que tiene ya muchos años de realizar campañas de vacunación, entonces no tenemos preocupación por ese lado", no obstante, subrayó que “cada país debe elaborar su plan de vacunación contra Covid y adaptar las recomendaciones que hace OMS/ OPS, con base en el conocimiento del Covid y con base en la disponibilidad limitada de la vacuna".

"El primer objetivo de la vacuna es salvar vidas, primero deben ser vacunados los trabajadores de salud, trabajadores sociales esenciales y los grupos más vulnerables a la enfermedad como los adultos mayores y los adultos que tienen alguna enfermedad crónica", señaló.

"Seguro que México que tiene mucha experiencia de vacunación está adaptando a su realidad estas prioridades y sean vacunados esos grupos con tranquilidad y con una buena información", evocó.

COVAX debe ser un mecanismo permanente

En cuanto al COVAX el mecanismo global que es liderado por la OMS, GAVI Alliance, CEPI que es una coalición para desarrollo de herramientas para enfermedades emergentes, celebró que es un mecanismo original y novedoso que permite el acceso equitativo a las vacunas y que debería ser un mecanismo permanente en la gestión de la vacuna contra el Covid.

Tenemos alrededor de 192 países que participan en el COVAX, hay alrededor de 90 países que van a recibir vacunas sin necesidad de pagar incluyendo países de América Latina.

"Esta es una herramienta muy importante que debe ser fortalecida no solamente para la respuesta a la pandemia de Covid- 19 sino para futuras pandemias", remarcó.

COVAX es un mecanismo novedoso que no había antes, pero en estos momentos el tema del acceso equitativo "es un asunto muy serio", remarcó.

Recordó que con la pandemia de influenza A(H1N1) en 2008-2009 los países más pobres de la región de las Américas solo tuvieron acceso a esa vacuna contra influenza A(H1N1) 10 a 12 meses después de los países más ricos, ahora con la entrega entre marzo y mayo se va a reducir esa brecha a tres meses. "No es lo ideal, pero es avance ya que las primeras vacunas se aplicaron en Reino Unido en diciembre”.

¿Qué se puede hacer para avanzar más rápido? "Tener COVAX como mecanismo permanente'', urgió el experto brasileño.

Reveló que cuando COVAX empezó a hablar con las farmacéuticas, estas exigían pagos por adelantado para hacer acuerdos, por lo que el mecanismo de la OMS tuvo que pedir a los países ricos donación, "luego tuvimos que convencer a países de auto financiamiento como México para participar en el mecanismo y hacer el pago, eso se hizo en octubre".

Para Barbosa es necesario que todos los países tengan un fuerte compromiso para mantener el mecanismo COVAX con financiamiento adecuado para que se puedan adquirir las vacunas en las negociaciones que se hagan con los productores.

Por otra parte, mencionó que al igual que con otros países de la región participó en una reunión (primero de marzo) con la cancillería mexicana, Cofepris, la Secretaría de Salud para aclarar algunas dudas sobre temas administrativos y regulatorios que todavía se necesitan para el envío de las vacunas, pero no detalló cuáles.

"Si todos nosotros tomamos las acciones necesarias con más efectividad yo creo que podemos acelerar el despliegue de vacunas", afirmó Barbosa.

"No se debe caer en la desesperación, llamó Barbosa, se necesitan mantener las medidas de protección porque eso combinado con la vacunación es lo que va a lograr el control de la transmisión", valoró.

COVAX enviará 26 millones de dosis a América Latina

En la "primera ola" de envíos del COVAX según la lista publicada por GAVI, entre marzo y mayo se distribuirán 26 millones de vacunas en América Latina principalmente de AstraZeneca.

Unos 30 países latinoamericanos y caribeños están entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis.

Colombia fue el primer país de las Américas en recibir un cargamento, con 110 mil dosis de Pfizer que llegaron el primero de marzo a Bogotá. La nación recibirá dos millones de dosis más de aquí a mayo.

En total, los países de América Latina que recibirán vacunas en este periodo de tiempo son Brasil (9.1 millones) y México (5.5 millones), ambos con financiación propia.

De Sudamérica, Argentina obtendrá 1.9 millones de dosis; Perú, 1.2 millones; Chile 818 mil; Ecuador 756 mil; Bolivia 672 mil; Paraguay 304 mil y Uruguay 148 mil.

En Centroamérica, recibirán vacunas Guatemala (724 mil), Honduras (424 mil), Nicaragua (432 mil), El Salvador (225 mil), Costa Rica (218 mil dosis) y Panamá (184 mil). Mientras tanto, en el Caribe, República Dominicana tendrá 463 mil dosis.

“Cuba ha decidido no unirse a la iniciativa, por eso no tienen dosis. Venezuela tendrá dosis, pero los datos no están muy claros", detalló en un encuentro con la prensa el director ejecutivo de GAVI Seth Berkeley.

Al ser cuestionado por qué México recibirá solamente 5.5 millones de vacunas siendo uno de los países más poblados y más afectados por la pandemia, Berkeley precisó que esta es la primera asignación y que "habrá más conforme tengamos más".

Berkeley reveló que cada país como México de ingresos medios que autofinancian sus vacunas en este mecanismo COVAX de la OMS "hizo su elección sobre cuántas dosis quería tener, unos escogieron el máximo, otros menos, dependiendo de sus acuerdos".

A nivel global, Bangladesh, Indonesia, Nigeria y Pakistán recibirán 10 millones de dosis en mayo. Ghana se convirtió la semana pasada en el primer país del mundo en recibir vacunas a través de esta plataforma solidaria, que también ha enviado vacunas a Camboya, Angola, Nigeria y República Democrática del Congo.