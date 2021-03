Sandro, nieto de Fidel Castro, se disculpa luego de presumir viaje en un Mercedes Benz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de difundir un video en el que se conduce un auto Mercedes Benz y tras burlarse de quienes lo criticaron, mientras en su país, Cuba, vive una crisis económica y escasez alimentaria derivada de la pandemia del covid-19, Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, ofreció una “disculpa sincera” en redes sociales.

“Pido una disculpa muy sincera para todo el que malinterpretó esto o lo pudo ofender. Me disculpo ante todos”, indicó en un video de 1:58 minutos, difundido en su cuenta de Instagram.

Sentado, con una pared de fondo, en el video Sandro da las buenas tardes, dijo su nombre completo, Sandro Castro Arteaga y explicó que el objetivo de sus palabras era, otra vez, “pedir una gran disculpa” a los cubanos, dentro y fuera del país, a sus personas cercanas, sus familiares y a todos los que se hayan sentido ofendidos por el video que está en redes sociales.

Según Sandro, él no publicó ese video y solo lo puso en sus estados de WhatsApp para sus contactos cercanos, de confianza y allegados. Pero, por razones en contra de su voluntad ese video trascendió a otros medios.

“El carro en que yo grabo el video es de un conocido mío, que me lo prestó, ya que a mí me gustan los autos, para yo probarlo y ahí fue donde se grabó realmente este video. Cuando yo me referí a los juguetes que tenía en casa lo dije en broma porque, definitivamente, el carro no es mío”.

También quiso aclarar sobre un mensaje de Twitter que, afirmó, es falso, porque no tiene cuenta en esa red social ni en Facebook, solo Instagram, porque no le interesan las redes sociales ni la popularidad porque se considera una persona sencilla.

“Y las personas cercanas a mí y allegadas a mí saben que lo que estoy diciendo es realmente verdad. Un gran saludo para todos”.

¿Qué hizo Sandro?

El 2 de marzo, el joven de 29 años se volvió viral en redes sociales en tan solo 24 segundos, después de que se difundió un video en el que una mujer lo graba conduciendo un Mercedes Benz, mientras expresaba:

“Papi, miren lo que tocan, papi. Porque vosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar este juguetico que tenemos en casa. ¿Me entiende? Grábalo, mami, para que vean como esto se va por la carretera. Miren qué lindo, cómo esto va a 140 (kilómetros por hora), cabello.

“Esto es cosa gorda, mi gente, para que no se equivoquen”, indicó en el video está fechado el 27 de febrero de 2021, a las 5:52 p.m y lo compartió con el mensaje: “Esto si no es un Lada, a cogel (sic) la cola y comerse la carretera. 100 Pa’ abajo. #Cuba.”

Esto si no es un Lada, a cogel la cola y comerse la carretera.

100 Pa' abajo. #Cuba

pic.twitter.com/796Nfw6C6r — Sandro Castro ? (@Sandro_Castrox) February 27, 2021

En otro, indicó: “Mamis, gracias por viralizarme. Mi niña y yo. Coge ahí #Cuba.”

Después compartió reuniones con amigos, sin respetar la sana distancia ni usar cubrebocas, pese a que “Digan lo que digan, aquí seguiré. Gracias por todo #FIDEL #Cuba #SomosContinuidad.”

Ante las críticas, lanzó el siguiente comentario: “Para los mambises civernéticos (sic), los karatekas, los boinas negras que escriben y amenasan (sic): Yo no tengo que esconderme, con los cañones me tiro foto. Note 20 Ultra Mamis. #GuardaTuKimono #CogeAhí #Cuba”.

¿Quién es Sandro Castro?

De acuerdo con las redes sociales y medios cubanos, Sandro es propietario del Efe Bar Cuba, el Fantaxy y el bar Espacio La Habana, todos ubicados en La Habana. Es DJ y empresario.

Es conocido en la isla por mostrar la opulencia que vive en un país empobrecido del Caribe.

En 2019, pese a la escasez de combustible, publicó una fotografía con el tanque de gasolina lleno.