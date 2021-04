Papa lamenta que se tomen decisiones en la Iglesia y en la política sin tener en cuenta al pueblo

ROMA (EUROPA PRESS).- El Papa agradeció los más de cien mil videos que le llegaron por su octavo aniversario como Sumo Pontífice, en el marco de una iniciativa impulsada por un colectivo argentino llamado Generación Francisco (GF), pero también lamentó que se tomen decisiones en la Iglesia y en la política sin tener en cuenta al pueblo.

"Cuando las autoridades no consultan al pueblo, incluso para leyes importantes y discutidas respecto a la moralidad, el pueblo es el gran ausente", señaló el Papa en su texto de agradecimiento por los saludos recibidos.

En el mensaje, que fue publicado por el grupo argentino, pero del que el Vaticano no comentó nada oficial, Francisco reivindicó "la voz del pueblo soberano" tras lamentar las "veces" en las que se acostumbra a tomar decisiones "sin consultar al pueblo, algunas de ellas trascendentes". "Nunca uno se equivoca si consulta al pueblo", afirmó tras felicitar las 'Santas Pascuas'.

El Papa también agradeció la labor de esta organización que tiene por objeto la difusión de la palabra, las acciones y los gestos del Pontífice: "De algún modo, siguen las cosas que yo hago, no me insultan, no hablan mal de mí y usan lo que digo para el bien".