Rusia convoca a embajador de EU tras anuncio de sanciones y promete una respuesta "contundente"

MADRID (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este jueves al embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, tras la imposición por parte de Washington de una batería de sanciones por las actividades "nocivas" del país euroasiático, que prometió una respuesta "contundente".

Según la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, la conversación con Sullivan "será dura" para la parte estadunidense.

"Washington debe darse cuenta de que hay que pagar por el deterioro de las relaciones bilaterales", advirtió, antes de criticar el "comportamiento agresivo" de la nación norteamericana.

"Ese comportamiento agresivo, sin duda alguna, se enfrentará a un enérgico rechazo, la respuesta ante las sanciones será contundente", adelantó Zajarova, según informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves una orden ejecutiva que posibilita la imposición de una batería de sanciones contra Rusia, incluida la expulsión de personal diplomático de Washington.

En un comunicado, la Casa Blanca justificó que la batería de sanciones envía la "señal" de que Estados Unidos "impondrá costes" si Rusia continúa o intensifica sus "acciones internacionales desestabilizadoras", en plena escalada de tensiones en torno a Ucrania.

"La administración Biden ha dejado claro que Estados Unidos desea una relación con Rusia que sea estable y predecible", señaló la Casa Blanca.

Además, subrayó que la nación norteamericana "no cree" que deba continuar en una "trayectoria negativa" con Moscú.

"Sin embargo, también hemos dejado claro, en público y en privado, que defenderemos nuestros interesas nacionales e impondremos costes por las acciones del Gobierno ruso que busquen dañarnos", agregó.

En referencia a Ucrania, Zajarova pidió no interpretar el entrenamiento del Ejército ruso como una forma de "agresión" en el contexto de la escalada de tensiones en el Donbás. "Por segunda semana consecutiva, nuestros diplomáticos instan a los socios a no distorsionar la realidad y a no interpretar el entrenamiento militar ruso programado que se lleva a cabo en territorio ruso como una manifestación de intenciones agresivas", señaló.

Biden y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron el martes una conversación telefónica en la que, entre otros asuntos, abordaron la escalada de tensiones en Ucrania, después de que Rusia confirmara maniobras militares cerca de la frontera ucraniana.