Secuestradores liberan a la madre de Wilton, el niño que fue abandonado en el desierto de Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Plagiarios liberaron a la migrante nicaragüense Meylin “N”, cuyo secuestro en México ocasionó que su hijo de 10 años de edad llegara solo a Estados Unidos, donde fue hallado por la Patrulla Fronteriza.

El niño Wilton “N”, de 10 años, quien viajó desde su país natal, Nicaragua, hacia Estados Unidos, fue encontrado caminando solo por Eagle Pass, Texas, el 3 de abril. Ahí lo encontró la Patrulla Fronteriza, la cual grabó un video en el que el menor cuenta que viajó solo porque su madre estaba secuestrada en México.

Ella fue liberada el martes y espera reunirse pronto con su hijo. Les darán asilo político en el vecino país, de acuerdo con información de medios internacionales.

BBC Mundo habló con familiares de Wilton, el niño migrante nicaragüense que se hizo viral gracias a un video en el que aparecía solo y llorando en la frontera de México y EE.UU. https://t.co/EJBJFDuwiO — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 15, 2021

La información destaca que Meylin “N” fue liberada tras la presión que sus captores sintieron por la difusión que se le dio al caso del menor, cuyo video se viralizó. La mujer se entregó a las autoridades estadunidenses y solicitó asilo en un centro de detención en la frontera.

“Ellos solo me dijeron que me alistara, que no les convenía tenerme allí, me dijeron que me iban a ir a dejar a otro lugar, a una parte sola, no había nada ahí”, comentó Meylin “N” y añadió: “Sí, por lo que tengo entendido sí me van a dar asilo”.

Su hermano Misael “N” denunció que su hermana estaba secuestrada en una bodega en México, pero no dio detalles y abrió un canal en YouTube para buscar ayuda en redes sociales.

Este 15 de abril, en un clip de 48 segundos, contó: “¡Tengo la mejor noticia del mundo! ¡Gracias mi diosito lindo! Mi hermana ha sido liberada, dios mío santo. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría padre santo que nos has hecho el milagro de mi hermana que ha sido liberada de los secuestradores! ¡Gracias diosito lindo! ¡Gracias, padre amado, te doy por este momento, el momento más alegre de mi vida! ¡Qué noticia más grande he recibido! Podré dormir en paz de aquí para allá.”

¿Qué le pasó a Wilton?

El 8 de febrero, Meylin “N”, su hijo Wilton “N” y sus dos sobrinos migraron a Estados Unidos. Al llegar a la frontera dejaron entrar a sus hijos gemelos por ser menores no acompañados y después se reunieron con su padre que vive en Miami. Pero Meylin y su hijo Wilton fueron devueltos a territorio mexicano donde fueron secuestrados.

Meylin y su hijo fueron secuestrados por un cártel de la mafia en el norte de México, después de que no pudieron cruzar la frontera a Estados Unidos y ser deportados por autoridades estadunidenses, a principios de abril. Los delincuentes pidieron a la familia 5 mil dólares por cada uno, pero su hermano sólo pudo pagar la liberación de Wilton y su madre siguió retenida.

Miembros de la mafia dejaron abandonado al niño en el desierto de la frontera conocido como La Grulla, en Texas, donde fue encontrado por un oficial de la Patrulla Fronteriza y lo grabó llorando, lo subió a redes sociales y se volvió viral y símbolo del drama que viven los indocumentados detenidos por autoridades estadunidenses y retornados al país.

En el video compartido por el portal BBC Mundo desde la cámara del patrullero fronterizo se ve al niño con voz temblorosa pedirle ayuda y cuando le preguntó ¿qué pasó?, narró: “Es que yo venía con un grupo andando y me dejaron botado. Y no sé dónde están.”

Nicaragua quiere su repatriación

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha pedido la repatriación de Wilton “N”. El 13 de abril le envió al cónsul en Houston, Samuel Trejos, que el presidente Daniel Ortega y ella han estado asistiendo a su familia en Nicaragua y desean ayudarles a reunirse con su familia “lo más pronto posible”, lo cual no desean ni la familia materna ni su padre biológico.

Consultado por el diario La Prensa de Nicaragua, el progenitor Lázaro “N” rechazó haber pedido la repatriación como aseguró Murillo, quien hasta habló de documentos firmados por al padre pidiéndolo.

“Los del gobierno me dijeron que lo iban a regresar, que lo recibiera yo aquí, entonces les dije que sí, pero si lo van a dejar en Estados Unidos por mi parte está bien que se quede allá, porque había pasado todo el peligro y ese sacrificio grande.”

Socorro “N”, madre de Meylin “N” salió de Nicaragua huyendo de una mala relación, pues era víctima de violencia de género y acoso por parte de su expareja. Antes de irse, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Nicaragua.

La mujer señaló a El País que espera que su hija y su nieto, quienes están en albergues en Brownsville, Texas, se queden en Estados Unidos con su otro hijo.