Modelo finge ser trabajadora de salud para vacunarse contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La modelo Antonella Belén Delmonte, de 24 años, fue denunciada penalmente porque fingió ser del personal de salud para que le colocaran la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra covid-19, y presentó un contrato de recepcionista en una clínica dedicada a problemas estéticos.

Del Monte es hija de una empleada municipal de Merlo, pero se fue de su casa. Su madre trabaja diariamente y no tiene la influencia para poner en primera fila a la hija, pues ni siquiera la señora está vacunada, ni los padres de ésta. “Yo no estoy vacunado y tuve dos veces covid-19”, señaló indignado el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

El 9 de abril pasado se inscribió en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA) y después fue vacunada en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas de Merlo, provincia de Buenos Aires.

Por eso, Menéndez, en entrevista con “Arriba Argentinos”, por “eltrece”, informó que se le denunció y se le imputó el delito de “falsedad ideológica” y/o “falsificación de documento público”, ante la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) número 3 de Morón, dirigida por Alberto Ferrario.

“Están investigando el caso. Me enteré por los medios, me preocupé, me dio bronca. Un colaborador me dijo que es la hija de una persona que trabaja en el municipio. Pedí que se hablara con los familiares para tener la mayor cantidad de datos. Lo más grave de este caso es que el sistema puede ser violado tan fácil y por cualquiera”, dijo Menéndez a Radio Continental.

Señaló que investigan cómo pudo inscribirse en el sistema. Mencionó que ante las autoridades del hospital la joven presentó un contrato de recepcionista en una clínica dedicada a problemas estéticos. “Me parece que es una falla del sistema”, dijo.

La directora del nosocomio donde fue inoculada la joven, Graciela Bonfiglia, comentó a TN Argentina que “sacó turno a través de la página de la provincia de Buenos Aires, como cualquier habitante. Puso que era personal de salud y por lo tanto se le asignó”.

Contó que cuando fue al hospital presentó una certificación con su nombre, apellido, número de documento y el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) firmado por el director de un laboratorio y por eso la vacunaron.

“Se le denunció ante la Fiscalía 3 de Morón por averiguación de ilícito. Los máximos perjudicados somos nosotros, la institución y todo el proyecto y plan de vacunación que venimos desarrollando desde diciembre. Llevamos vacunadas 6 mil 800 personas y nunca nos pasó esto, Me parece que si alguien comete un ilícito sea sancionado con lo que corresponde”, indicó Bonfigli a Infobae.

¿Qué respondió Delmonte?

En su cuenta de Instagram publicó una carta abierta donde se dijo “víctima de persecución” y que rendirá cuentas a la justicia, no a la opinión pública.

“En los últimos días he sido víctima de una persecución en la que lo menos grave que se me dijo que había cometido un ilícito. Fueron muchas personas que, por imprudencia, utilizaron fotos mías para dañar mi imagen e inventar una historia que no es cierta”, redactó en su cuenta ya privada, pero cuyo contenido difundió LM Neuquén.

Dijo que se le acusa de haber salteado la fila para obtener una vacuna contra covid-19, con todo tipo de comentarios misóginos que solo tendieron a dañar su condición de mujer.

Y confesó: “Me inscribí a través de la aplicación oficial de la Provincia de Buenos Aires. Se me asignó un turno que me indicaba día y lugar para aplicarme la vacuna. Las pruebas las voy a presentar a la justicia en la medida que me sean solicitadas, ya que es el ámbito en que tiene que resolverse este caso y no en la opinión pública”, indicó, además de asegurar que trabaja en un consultorio médico.

¿Quién es Delmonte?

Tras el escándalo cerró sus redes sociales, a excepción de Instagram que es privada. Pero su información quedó consignada en medios locales. Escribió que ha trabajado en diferentes locales comerciales, que estudió para ser tripulante de cabina o sobrecargo.

Se dice modelo, pero es estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza y trabajó como vendedora entre 2016 y 2018. Según sus perfiles recientemente tuvo una vida social muy activa en Miami, Florida, en Estados Unidos.

En Instagram tiene más de 11 mil seguidores, donde publica sus fotografías hechas por profesionales para agencias conocidas, indicaron medios locales.

Los vacunados VIP

El caso de Delmonte surgió después del de Stefanía Desiree Purita Díaz, becaria de la Secretaría de Educación, de 18 años y militante de la agrupación Eva Perón que fue vacunada contra covid-19 en la ciudad bonaerense de Avellaneda y mostró su foto en redes sociales, la cual se viralizó de manera inmediata.

Antes se supo que el propio Ministro de Salud, Ginés González García, comenzó la jornada de vacunación con sus amigos del ministerio. Después se supo del caso de Stefanía Desiree, cercana al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.