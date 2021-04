Mujer mata a sus bebés gemelos porque "no la dejaban dormir"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Como no la “dejaban dormir”, una mujer del distrito de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, mató a sus bebés gemelos de seis meses de edad, dándoles de beber desinfectante en los biberones, usando agua hirviendo y un cuchillo para atacarlos.

Dallis y Dakota fueron encontrados muertos en un edificio NYCHA (New York City Housing Authority) en Queens y Danezja “N”. Su madre, de 23 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, dos cargos de asesinato de segundo grado y de actuar de manera perjudicial contra un niño, además de posesión de arma blanca.

Un familiar de la mujer se había preocupado por la seguridad de los gemelos. Después de hablar con la madre habló al 911 y pidió un control de bienestar, según ABC7.

Los oficiales respondieron a una llamada en los Woodside Hpuses de la calle 51, alrededor de las 3:30 pm del jueves y encontraron a los bebés inconscientes.

Dakota estaba en la cuna pues falleció en el agua hirviendo y estuvo envuelta en una bolsa de plástico negra debajo de un fregadero durante cuatro días. El bebé varón fue herido en la nuca con un cuchillo que la policía encontró en la casa.

La excusa de la madre fue que los mató porque no la dejaban dormir. “Me rendí y dejé de preocuparme. No me importaban los bebés, por eso los envenené”.

Su hermana dijo que supo que algo no andaba bien cuando visitó a Danezja y no vio a los gemelos: “Cuando entro supe que algo no iba bien. Algo me daba malas vibras. No había ropa de bebé ni biberones”, indicó.