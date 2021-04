La OMS rechaza establecer pasaportes de vacunación para los viajeros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró en desacuerdo de pedir a los viajeros un pasaporte de vacunación para viajar internacionalmente.

"No nos gustaría ver el pasaporte de vacunación como un requisito para salir o entrar, porque no estamos seguros en este momento de que las vacunas prevengan la transmisión y hay otras cuestiones además de la discriminación de las personas que no pueden vacunarse por una u otra razón", declaró la portavoz del organismo, Margaret Harris.

La experta explicó que aún no se sabe con certeza si las vacunas impiden la transmisión de la enfermedad y que en el caso de las personas que ya fueron vacunadas todavía se desconoce cuánto tiempo duran los anticuerpos en el organismo y si una sola aplicación será suficiente o se deberá repetir.

Ante la intención de pedir certificados de vacunación en algunos lugares como la Unión Europea en donde planean tener listo el documento antes del verano, Harris recordó que "en todos los países hay grupos que están excluidos” de la inmunización “como las embarazas y los niños”,

Por su parte, el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, recordó que muchos países aún no tienen acceso a las vacunas y que, si se exigen pasaportes para viajar, estos países quedarán aislados internacionalmente.