Lego lanza nuevo set en el que incluye a la comunidad LGTBQIA+.

CIUDAD DE MÉXICO. - La empresa danesa de juguetes The LEGO Group (Lego) se manifestó emocionada al revelar su nuevo set: “¡Lego Everyone is Awesome!” (Lego todo el mundo es impresionante), que incluye a la comunidad LGTBQIA+.

En vísperas de la marcha de la Diversidad y el Orgullo, programada para el 12 de junio, Lego informó que su nuevo videojuego está inspirado en los superhéroes de Marvel, incluidos personajes homosexuales como “Wiccan” y “Hulking”, quienes sostienen una relación amorosa.

Con este modelo, Lego envía una señal universal: “esto es lo que defendemos en The LEGO Group y queremos abrazarlos a todos, porque la creatividad es para todo el mundo. Pensamos y sentimos de corazón que todo el mundo es increíble. Todos tenemos derecho a que nos acepten, a que nos amen, y también a ser creativos. Con este set esperamos demostrar que nos importan, sean quien sean”.

El set de juego fue creado por el vicepresidente de diseño de The LEGO Group, Matthew Ashton. Tiene 346 piezas con temática LGTBQIA+, con la bandera con los colores de los arcoíris y 11 figuras a color.

“Este es uno de los sets de los que me siento más orgulloso. Por su significado, me enorgullece trabajar para una empresa que quiere tener voz en temas como éste. Estoy muy feliz de que me haya permitido crear algo que pueda llenar de orgullo también a nuestros empleados LGBTQIA+ y les haga sentir reconocidos”, indicó en un texto difundido en su página de internet lego.com.

¿Por qué crear este LEGO?

En el escrito titulado “Por qué diseñé ‘Todo el Mundo es Increíble’”, Matthew Ashton comentó que se trata de un intento de mostrar apoyo, entender y apreciar la diversidad, al pertenecer a la comunidad LGBTQIA+.

“Sabía que tenía que dar un paso al frente y hacer pública una rotunda declaración sobre el amor y la inclusión y, en general, enviar un poco de amor LEGO a quienes lo necesitan. Nuestro modelo de conducta son los niños, y precisamente ellos acogen a todo el mundo al margen de sus circunstancias, algo a lo que todos deberíamos aspirar”, indicó.

Confesó que creció en los años 80 y claramente se veía que era un niño gay, pero en ese momento había mucho rechazo. Durante su adolescencia se desató la crisis del sida y la situación era abrumadora y atemorizante.

“Como de pequeño era bastante afeminado, algunos adultos de mi entorno me decían constantemente con qué podía jugar y con qué no, que debía comportarme como un ‘niño de verdad’ y aprender a ser fuerte. Trataban de convencerme de que abandonara las actividades que me resultaban más naturales.

“Creo que la intención de la mayoría de esos adultos era protegerme y evitar que sufriera acoso, pero yo nunca tuve problemas con los otros niños de la escuela. Aquello me ha afectado de muchas maneras: no puedo negar que fue agotador y mermó mi confianza”, confesó.

Se dijo convencido que crear Todo el Mundo es Increíble, que representa a la comunidad LGBTQIA+, es una forma de hacer patente que las cosas mejoran con el tiempo y todas las personas caben en el mundo, y ese fue el aspecto más importante para él a la hora de crear este set con el que se pueda estar orgulloso.

Esto porque recalcó que el momento en que declaras tu orientación sexual es cuando las personas se sienten más solas y llenas de inseguridades sobre su futuro.

“Yo salí del clóset al final de mi adolescencia. Ahora es más fácil hacerlo que antes, al menos para algunos, pero aún hay abundantes conflictos por superar cuando tomas la decisión y es un proceso que asusta mucho. No imaginas cómo van a reaccionar tu familia y tus amigos. Tienes miedo de las posibles consecuencias”, sostuvo.

Consideró que si alguien le hubiera regalado este set durante esa etapa de su vida se habría sentido aliviado y apoyado por esa persona que le mandaría el mensaje de que lo quiere, cree en él y siempre puede contar con su apoyo.

Por eso, este set también es para los aliados los padres, hermanos, amigos, compañeros de clases, colegas, etcétera, que apoyan la igualdad.

“Me cuento entre quienes tuvimos la suerte de salir del clóset y de poder hacerlo con el respaldo y la ayuda de otras personas. Aunque demasiada gente debe enfrentarse a la discriminación, el odio o la violencia. Con este set solo quería asegurarme de que mostráramos un poco de amor y apoyo a todo el que lo necesite”, agregó.