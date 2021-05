Nuevas generaciones en EU creen menos en dios... y más en los horóscopos y el karma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las nuevas generaciones en Estados Unidos conocidas como “millennials” y “X” están redefiniendo sus parámetros religiosos cristianos: el 43 por ciento de los millennials no sabe, no le importa o no cree en la existencia de dios, mientras que el 44 por ciento dice que Satanás es real e influyente, según un estudio de la Universidad Cristiana de Arizona.

George Barna, director del Centro Cultural de Investigación (Cultural Research Center, en inglés) de la Universidad Cristina de Arizona sostiene que tanto la generación X como los millennials han "solidificado cambios dramáticos en las creencias y estilos de vida centrales de la nación. El resultado es una cultura en la que las instituciones centrales, incluidas las iglesias, y las formas básicas de vida se redefinen radicalmente de manera continua”.

El estudio Inventario de Cosmovisión Estadunidense 2021 de dicha universidad, publicado en México por el diario Milenio, refleja los cambios en las creencias religiosas de las últimas generaciones estadounidenses.

Sostiene que hay un contraste con la generación boomer -aquellos nacidos entre 1946 y 1964-, que indica que el 28 por ciento no creía en la existencia de dios y 64 por ciento que Satanás es existente.

Según este estudio, a medida que hay nuevos grupos etarios, estos son cada vez menos apegados a las creencias religiosas cristianas tradicionales.

Por ejemplo, en la generación X, quienes nacieron entre 1965 y 1983, el 26 por ciento considera que al morir irán al cielo tras confesar sus pecados y aceptar a Jesucristo como su salvador, mientras que en los millennials, que nacieron entre 1984 y 2002, esa idea está en 16 por ciento.

Otro ejemplo es que el 90 por ciento de la generación X cree que es importante tratar a los demás como quieres que te traten, mientras que en los millennials esa idea llega a menos del 50 por ciento.

Los millenials y las nuevas generaciones creen más en los horóscopos o el karma. Consideran que vengarse de los demás es defendible, así como aceptar la evolución como principio de creación y ver la posesión de una propiedad como un hecho de injusticia económica.

No obstante, salta un dato: la mayoría de los estadunidenses se considera cristiana, incluso si eso se evalúa en grupos etarios, llegando al 83 por ciento de la generación silenciosa y el 57 por ciento de los millennials.