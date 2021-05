La foto de Lara, quien murió de covid, exhibe la crisis por la pandemia en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Lara, de 22 años, murió de covid-19 ocho días después de haberse contagiado de coronavirus. Su foto, acostada en el pasillo de un hospital en espera de una cama, en Santa Fe, Argentina, fue compartida por sus padres para reflejar lo que sucede con la pandemia en el país, y se volvió viral en redes sociales.

Lara vivía en Esperanza, Santa Fe. Era estudiante de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de Litoral (UNL) y voluntaria de la organización S.O.S Caballos en esa ciudad. Comenzó con síntomas de covid-19 el 13 de mayo. Padecía una enfermedad preexistente: diabetes.

Sus padres, Alejandro y Claudia, la llevaron al centro de salud Protomédico en la provincia, donde la sentaron en una silla de ruedas porque no había camas y le diagnosticaron pulmonía bilateral, contó su padre.

Le aplicaron nebulizaciones y la regresaron a su casa para citarla tres días después para un hisopado, pero como se sentía muy mal, sus padres la llevaron al Hospital J.B. Iturraspe, donde se descompensó y debió recostarse en el suelo.

“Ella se sentó muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Se puso a llorar y la hicieron ingresar a la enfermería, y después otra vez a esperar en un pasillo. Me dijo que se quería acostar y se acomodó en el piso. Yo le pude una chamarra. Esa es la foto que circuló”, contó Claudia a Radio Con Vos.

Un médico o enfermero la levantó y se la llevó a la guardia, le administraron oxígeno hasta que tuvieron una cama para ella y fue internada. El viernes 21 de mayo falleció, señaló Alejandro.

“La gente no entra debido a lo que está sucediendo. Muchos dicen que todo esto de la enfermedad es mentira”, comentaron sus padres.

Sus padres decidieron mostrar la imagen para denunciar la falta de camas en los hospitales argentinos, pues la muchacha falleció mientras esperaba atención médica, no respiraba bien, sentía cansancio y tenía fiebre.

“Cuando te toca en carne propia hay que vivirlo y es lo peor que te puede pasar estar en un hospital con un ser querido y no tener una cama o un médico que te ayude. Espero que lo que nos pasó sirva para concientizar a la gente, que esto le puede pasar a cualquiera”, comentó Alejandro a Info Mercury.

“Se que nadie me va a devolver a mi hija, pero no quiero que vuelva a pasar nadie más por esta situación. Así esperaba ella ser atendida en el nuevo hospital Iturraspe. Se sentía muy mal y necesitaba acostarse. Solicité permiso para que suba a una camilla que estaba ahí y no me autorizaron. Entonces se acostó en el piso a esperar su turno. Una señora que también esperaba le prestó su campera para taparse.

“Sentí mucha importancia y por eso tomé la foto. Ella era paciente de riesgo, dependiente de insulina desde los 10 años. Veníamos del protomédico con un positivo de covid-19 y neumonía bilateral. Lo anuncié desde un principio y ni siquiera tuvieron un poco de sentido común y empatía.

“Los médicos la vieron ahí tirada y la miraron como ‘bicho raro’ y no la hicieron pasar hasta que tocó su turno. Y ni hablar, de las 0 horas que pasó en la guardia. Fue todo muy injusto. Falta de solidaridad, profesionalismo y empatía”, escribió Claudia en su cuenta de Facebook.