Una mujer prohíbe que sus suegros besen a su hija y se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una madre australiana se volvió viral en redes sociales al haber establecido la norma de que sus suegros le pidan permiso antes de abrazar o besar a su hija de dos años.

“¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen qué besar a los adultos?”, inquirió en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

Esta polémica ocurre en momentos en que la Comisión Australiana de Derechos Humanos reveló que niñas y jóvenes gimnastas han sufrido abusos verbales, emocionales, físicos y sexuales desde los años 80, según el Informe de la Federación de Gimnasia de Australia realizado en 2020.

En el video de TikTok, la usuaria Brittany Baxter explica cómo le enseña el consentimiento a su hija, para que sepa decir “no” cuando no quiere un abrazo o besos de sus familiares.

“Como madre practico la conciencia con mi hija y algo realmente me ha estado molestando. Así que pensé: ¿por qué no llevarlo a TikTok para que podamos hablar de ello. ¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar y abrazar a los adultos?”

Explicó que su hija tiene casi dos años y está en el proceso de enseñarle qué es el consentimiento, básicamente desde el día en que nació.

En ese contexto rechaza categóriocamente la idea de que los adultos crean que no deberían pedir permiso.

Así, cuestiona que sus suegros, los abuelos de la niña, la abracen y la besen aun cuando ésta se haya negado, lo que considera que traspasa los límites de su cuerpo. Y también que se quejen de que sus sentimientos fueron heridos debido a la negativa al contacto físico.

Los abuelos le han reprochado: “¿Qué? ¿Tenemos que pedirte un beso y un abrazo?” y ella les ha explicado que no hagan sentir que la niña está obligada a hacerlo.

“Mi hija y su cuerpo no existen para que nadie se sienta más cómodo y para que nadie se sienta más amado. No es culpa suya y no es culpa mía que la generación mayor no se haya tomado el tiempo durante toda su vida para aprender cómo regular sus emociones, para que el consentimiento no siga pasando por alto.

Internacionales | #australia Brittany Baxter, madre australiana, ha generando controversia al compartir un vu00eddeo donde... Posted by El Pique de Falu00fa on Tuesday, May 4, 2021

“Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija a su propio cuerpo. Estoy segura de que no le permitiré crecer en un entorno donde 1: no sabe cómo decir no y 2: no sabe qué significa que no la respeten”, asevera en el video.

“El consentimiento comienza en el hogar”, comentó Baxter en una entrevista con Sunrise.

“Si no podemos permitir que nuestros hijos digan que no y no podemos enseñarles que está bien decir que no, ¿cómo van a poder hacer eso cuando se encuentran en situaciones difíciles donde se sienten incómodos?

Se dijo molesta por lo irrespetuosos que son sus suegros con las decisiones de la niña, y por esa razón les prohibió abrazarla o besarla sin su permiso. “Abuelos, háganlo mejor”.

En ese sentido, llamó a los padres a empezar a enseñarles a los niños a decir “no es no”. No sólo a los abuelos o familiares: a nadie si ella no tiene deseo de hacerlo.

Reaccionan las redes

Con más de 500 mil reproducciones y más de 50 mil “me gusta”, la mayoría de los comentarios fueron de apoyo; los menos la criticaban por la forma de criar a su hija, pero también se dio a conocer que todo comenzó cuando salió la noticia del asesinato de Sarah Everard en Reino Unido, a manos de un oficial de policía.

“Las mujeres de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias historias de miedo y la rapidez de pensamiento que a menudo las ha ayudado en su vida. La conclusión es que las mujeres nunca se sienten realmente seguras”.

Besar en la boca

Especialistas consideran que debiera estar prohibido besar en la boca a recién nacidos, bebés prematuros o inmunológicamente debilitados por riesgo de contagio o enfermedad, como el herpes simple que es muy contagioso y puede ser letal.

“Por salud, deberíamos evitar dar besos en la boca, especialmente a los niños más pequeños que son los más vulnerables y los que tienen un sistema inmune más inmaduro.

“A través de la saliva transmitimos múltiples infecciones y es que en la boca tenemos millones de virus y de bacterias”, indicó la pediatra Miryam Triana en el portal bebesymás.com

De acuerdo con el portal, la sexualización del acto de besar en la boca es una interpretación del adulto, pues los niños lo ven como una muestra de cariño. Los adultos son quienes les transmitirán la confusión, pues bastaría con expresarles que son reservados para personas queridas, según Triana.

“Hay niños pequeños que los dan en la boca a sus iguales, porque se confunden, les sale y tampoco creo que debamos montar un drama. Creo que también es importante enseñarles que den besos si quieren y los reciban si quieren también. Deben aprender a decir no”.