"Siempre quieren dinero las mujeres", dice El Cigala, acusado por su pareja de violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Seguro que son los dineros, siempre los dineros. Siempre quieren dinero las mujeres”, respondió el cantautor de flamenco Diego El Cigala (52 años) al quedar en libertad con cargos, tras ser detenido por la Policía Nacional en un hotel de Madrid, España y pasar la noche en la Comisaría de Centro, acusado por su pareja sentimental Dolores Kina Méndez por violencia de género.

“Sin cargos, sin nada, todo perfecto”, le dijo a la reportera del diario Vanguardia, luego de salir corriendo de la comisaría y meterse a un automóvil.

Al ser cuestionado sobre si se sentía contento, respondió: “Contento, muy contento” y al preguntarle por qué ha sido la denuncia, respondió: “Seguro que son los dineros, siempre los dineros. Dineros, siempre quieren dinero las mujeres”, dijo, de acuerdo con un clip de 29 segundos compartido en la cuenta de Twitter de este diario español.

Diego El Cigala, tras salir en libertad: “Las mujeres siempre quieren dinero”



El cantaor ha quedado en libertad tras ser detenido en un hotel de Madrid y pasar la noche en comisaría por la denuncia de su pareja de malos tratos continuados durante dos años. pic.twitter.com/RDawRyOS0n — La Vanguardia (@LaVanguardia) June 10, 2021

La noche del miércoles 9 de junio, cerca de las 22:00 horas, la policía detuvo a El Cigala en el Hotel Calanonia Atocha, cercano a la estación del tren de la capital y trasladado a la comisaría de Moratalaz, después de que su pareja lo denunciara por malos tratos continuados, tanto físicos como psicológicos, por dos años, ante la comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz), señaló.

Alrededor del mediodía del jueves 10, el hombre fue trasladado a Madrid y horas después se acordó su libertad, añadió.

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 en Madrid acordó su libertad porque “no aprecia riesgo de fuga”, pero los cargos están vigentes, indicó.

uD83DuDD34AMPLIACIÓN #ÚLTIMAHORA



El Cigala, en libertad con cargos tras ser detenido por violencia de género.https://t.co/2IdEPkWB71 pic.twitter.com/0socGkv6MC — La Vanguardia (@LaVanguardia) June 10, 2021

Además, señaló que “la adopción de medidas cautelares, de haberlas, se están tramitando en el Juzgado de Jerez, órgano competente al ser allí donde se encuentra el domicilio de la presunta víctima y donde se tramita el procedimiento”, de acuerdo con fuentes citadas por El País.

Diego El Cigala, en libertad con cargos tras ser detenido por violencia de género.

El arresto se produjo anoche por una denuncia de malos tratos continuados presentada horas antes por su pareja en Jerez de la Frontera https://t.co/eoR3BACMRD — EL PAÍS (@el_pais) June 10, 2021

El Cigala vive en República Dominicana. Tiene dos hijos con Méndez, cantaora flamenca proveniente de una familia de reconocidos artistas de Jerez y pareja sentimental de Diego desde 2016. Antes, él estuvo casado con Amparo Fernández por 26 años, quien falleció de cáncer en 2015. Procreó dos hijos con ella, recordó el diario español.

“Ha quedado en libertad sin ningún tipo de restricción, por lo que entendemos que no existe indicio alguno que sustente esa denuncia”, aseguró el abogado. Según los diarios españoles no había denuncias previas en su contra.

“Primeras imágenes de Diego El Cigala saliendo esposado de la comisaría tras pasar la noche en un calabozo de la Comisaría de Leganitos”, confirmó La Vanguardia en Twitter.

uD83DuDD34 AMPLIACIÓN #ÚLTIMAHORA



Primeras imágenes de Diego El Cigala saliendo esposado de la comisaría tras pasar la noche en un calabozo de la Comisaría de Leganitos.https://t.co/tPMZKWju8M por @jjoaquinvera pic.twitter.com/unm1Qs58za — La Vanguardia (@LaVanguardia) June 10, 2021

Tenía otra denuncia

En 2004, el artista fue condenado por amenazas contra una sobrecargo de un avión de Air Europa, a quien le espetó expresiones machistas y altisonantes, por lo que el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid lo juzgó culpable.

Por eso, lo sentenció a pagar 20 días de multa de 6 euros diarios, 245 euros por los días que la trabajadora estuvo incapacitada para trabajar, pues sufrió crisis de ansiedad y estrés postraumático, mil 250 euros por las secuelas y 2 mil 520 euros por los gastos médicos y una restricción para no acercarse a la mujer a menos de 200 metros durante 3 meses, de acuerdo con la sentencia que el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (SITCPLA) facilitó a la agencia de noticias española EFE

Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2003 en el aeropuerto de Barajas, en un vuelo con destino a Tenerife. Después de que tomó su asiento, se dirigió a la sobrecargo y le entregó una bolsa con un traje para que lo guardara, a lo que ella respondió que no había armarios y que podía colocarlo en el compartimento encima de su asiento.

“En un tono extremadamente exaltado y agresivo” le comenzó a gritar a la mujer: “Eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza”, habría dicho el artista, de acuerdo con Vanguardia y El País.

La tripulante se dirigió a la cabina del avión para informar al capitán del incidente y al momento de intentar entrar en la cabina, El Cigala “intentó dar un manotazo a la azafata por la espalda, lo que no consiguió al cerrar ésta rápidamente la puerta”, por lo que el capitán llamó a elementos de la Guardia Civil, quienes lo bajaron del avión, resaltó El País.

¿Quién es El Cigala?

Diego Ramón Jiménez Salazar (Madrid, 27 de diciembre de 1968), conocido como El Cigala, es un artista de flamenco, con 25 años de carrera artística y 12 producciones discográficas. Ha recibido nominaciones a los premios Grammy y varios discos de platino, de acuerdo con El País.

Es sobrino de los cantantes de flamenco Rafael Farina y Rafael Salazar Motos, el Calderas de Salamanca.

Su gran éxito fue Lágrimas Negras, grabada en 2003, junto con el pianista Bebo Valdés, que llegó a vender más de un millón de discos. Su última producción titulada Cigala canta a México, incluye canciones populares compuestas por José Alfredo Jiménez, Alfredo Gil, Roberto Cantoral, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, entre otros.

Actualmente está de gira por Madrid y tiene previsto actuar en el Parador de Nerja, en Malaga, en Barcelona, en Badajoz y Madrid.

Las reacciones en redes

“Diego El Cigala detenido por violencia de género hacia su pareja y a Plácido Domingo, quien confesó haber ‘abusado sexualmente de varias mujeres’ le han dedicado 8 minutos de aplausos, incluidos los de Díaz Ayuso. La derecha a sus ‘embajadores’ les perdona todo. Así nos va”, reaccionó un usuario en Twitter.

Diego El Cigala detenido por violencia de género hacia su pareja y a Plácido Domingo quien confesó haber "abusado sexualmente de varías mujeres", le han dedicado 8 minutos de aplausos incluidos los de Díaz Ayuso.



La derecha a sus "embajadores" les perdona todo. Así nos va. pic.twitter.com/4D1FfW98eI — Juan_Aparicio (@_Juan__A) June 10, 2021

“No les perdonan por ser sus ‘embajadores’. Les aplauden para que no sigamos denunciando, lo que todos ellos han hecho, con toda tranquilidad, toda la vida”, apuntó otra persona.

No les perdonan por ser sus"embajadores".Les aplauden para que no sigamos denunciando,lo que todos ellos han hecho,con toda tranquilidad,toda la vida! — @Viejis39_2 (@2Viejis39) June 10, 2021

Por el contrario, el periodista en política con Vox por España y miembro del Parlamento Europeo, como indicó en su biografía, Hermann Tertsch, lo exculpó en sus redes sociales.

“El Cigala detenido por violencia de género es TT. Cuando por violencia de género podemos ser detenidos todos los hombres españoles en cualquier momento solo porque le apetezca, interese o convenga a una mujer. En absoluta indefensión. Ojalá sea inocente como tantos y salga pronto”, escribió en Twitter.

El Cigala detenido por violencia de género es TT. Cuando por violencia de género podemos ser detenidos todos los hombres españoles en cualquier momento solo porque le apetezca, interese o convenga a una mujer. En absoluta indefensión.Ojalá sea inocente como tantos y salga pronto. https://t.co/Juvu1h1Cp8 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 10, 2021

“El Cigala detenido por violencia de género y en Madrid ovacionando a Plácido Domingo… buenos días España”, tuiteó otra persona.