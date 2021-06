Captan caída de meteorito en el volcán más activo del mundo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Una cámara de seguridad y el fotógrafo local Gunarto Song lograron captar el momento exacto en el que un meteorito cayó cerca del cráter del Monte Merapi, el volcán más activo de Indonesia y del mundo, ubicado en la isla de Java.

Meteor Jatuh di Puncak Gunung Merapi, Kali Adem, Cangkringan, Yogyakarta(27 Mei 2021)

uD83DuDCF8: Gunarto_song pic.twitter.com/HurolW5a04 — IG: Merapi_Uncover (@merapi_uncover) May 28, 2021

Las fotografías fueron captadas el pasado 27 de mayo, minutos después de las 23:00 horas, desde la localidad de Kali Adem, y las compartió en su cuenta de Instagram.

“Fue súper brillante y rápido. Esta es una fotografía auténtica. Tomé una exposición de cuatro segundos”, relató el fotógrafo.

El Instituto Nacional de Aeronáutica y Espacio (LAPAN) de Indonesia explicó que este fenómeno fue provocado por la lluvia de meteoritos de la temporada.

“Hoy en las redes sociales circula una foto que se sospecha es una foto de un cuerpo celeste que cae alrededor del Monte Merapi”, publicó la Agencia Geológica, Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, en redes sociales.

En un hilo de Twitter, comentó que las cámaras de circuito cerrado de televisión en Deles, al lado este del Monte Merapi, registraron destellos de luz el 27 de mayo de 2021 a las 23:00 horas.

Además, no se registraron eventos sísmicos o sonidos desde los puestos de monitoreo del Monte Merapi, pero como no es su deber observar cuerpos celestes, no podían confirmar qué eran los destellos.

Hari ini di media sosial beredar foto yang ditengarai foto benda langit yang sedang jatuh di sekitar Gunung Merapi. pic.twitter.com/Wq6MeBfDjZ — BPPTKG (@BPPTKG) May 28, 2021

El volcán del Monte Merapi mide casi 2 mil 911 metros de altura y también es conocido como “montaña de fuego”, pues ha hecho erupción en 69 ocasiones desde 1548.

El 15 de mayo de 2006 entró en erupción después de reportarse actividad sísmica. Se evacuó a 17 mil personas. El 27 de mayo se reportó un terremoto de 5.6 grados causando la muerte de 5 mil personas y 200 mil perdieron sus casas. En junio evacuaron a 11 mil habitantes por los flujos piroclásticos que descendieron por las laderas, dos personas murieron.

El 27 de octubre de 2010 causó la muerte de 272 personas, 412 desaparecidos y 4 mil desplazados. El humo y las rocas incandescentes mataron a 151 personas y 320 mil fueron evacuadas, según información difundida por medios de comunicación en internet.