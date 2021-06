Mujer fue al cajero por 20 dólares y descubrió en su cuenta casi mil mdd

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julia Yonkowski acudió a un cajero automático en Florida, Estados Unidos, para retirar 20 dólares, aproximadamente unos 400 pesos mexicanos, y se encontró con que su cuenta bancaria tenía casi mil millones de dólares, o 20 mil millones de pesos.



La mujer contó a medios locales que de la noche a la mañana era multimillonaria, cuando sólo quería retirar unos dólares del cajero, lo que consideró un “peligroso error”.



“¡Dios mío! Estaba aterrorizada. Sé que muchos pensarían que fue una suerte increíble, pero yo tuve miedo. Me asusta que se trate de una amenaza cibernética”, apuntó.

De inmediato se comunicó con un ejecutivo del banco para explicarle lo sucedido y devolver el dinero, pero nadie la atendió, y dijo que lo guardará hasta que se aclare la situación, porque ese dinero no le pertenece.

“Sé de historias similares sobre personas que tomaron el dinero y luego tuvieron que devolverlo. Yo eso no lo haría, porque de todos modos no me pertenece”, dijo Julia.

El portavoz del banco dijo que los 999 millones 985 mil 855.94 dólares no era un saldo positivo, sino al contrario, uno negativo, de casi mil millones de dólares. En declaraciones a WFLA, el hombre explicó que la cuenta de Julia mostraba un saldo negativo tan extremo como un método de prevención de fraude utilizado para congelar una cuenta, razón por la cual Julia no podía retirar dinero.