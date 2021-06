El horror en la zona cero de Miami: Famosa pareja argentina cuenta cómo sobrevivió

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque”, relató el actor y director argentino Nico Vázquez, quien, junto con su esposa, la actriz Gimena Accardi, sobrevivió al derrumbe del edificio en Miami, Florida.

“Quiero mandar este audio para intentar darles tranquilidad y agradecer la preocupación. La verdad es que seguimos todavía en shock. Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar. Estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy, muy, muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba”, comenzó Vázquez su relato, difundido al mediodía del 24 de junio por Infobae.

Señaló que, en 6 o 7 segundos que subieron al ascensor, se movió, se paró en el lobby, como siempre, y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte.

“No entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película”, indicó.

El colapso. Foto: AP

“Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más. No éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte del estacionamiento: muchos autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla”, afirmó.

Nico Vázquez siguió su relato: Pasaron dos o tres minutos más de no entender bien, en un estado de shock, y ahí le digo a la gente y a Gimena que cruzáramos.

“Ahí se escucha un estruendo imposible de relatar: no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de… no sé. Lo que ven en las imágenes”, añadió.

Señaló que, aunque han pasado días, no ha salido de su desconcierto, porque no habían escuchado nada como eso en sus vidas.

“No sé, lo que se ven en las imágenes. Nosotros no vimos mucho, pero hay una imagen que muestra como cae el edificio. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Sí teníamos una nube de polvo tan grande, junto con el ruido, que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver”, platicó en su audio. Maniobras de rescate. Foto: AP

En ese momento corrieron con desesperación y Gime se golpeó muy fuerte contra una palmera. “Le sale como un huevo muy grande en la cabeza”, dijo y compartió que se asustó porque “fue instantáneo, con mucha sangre”, no hacia afuera, sino interno.

“No sé. No soy médico, pero como si fuera un huevo. Un coágulo, no sé cómo llamarlo. Se hizo un silencio. Nos encontramos todos llenos de escombros. Los vecinos empezaron a salir a auxiliarnos con lo que había, con agua. Vino la policía, los bomberos y bueno, todo lo que ya saben”, narró.

La palabra de Nico Vázquez tras sobrevivir, junto a Gimena Accardi, al derrumbe del edificio de Miami https://t.co/jAb8mxFKpS pic.twitter.com/75R2IAeVME — infobae (@infobae) June 24, 2021

Hasta el momento suman 4 muertos y más de 150 desaparecidos por el derrumbe del edificio Champlain Towers, la madrugada del jueves 24 de junio en Miami, Florida.