Crean en Perú "ChocoCrik", el polvo a base de harina de grillo para curar anemia en niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) de Perú crearon el “ChocoCrik”, un polvo hecho a base de harina de grillo para curar la anemia en los niños, pues este padecimiento deja secuelas irreversibles en el desarrollo cognitivo en los primeros 3 años de vida, informó EFE.

“La harina de grillo contiene 22.91 miligramos de hierro por cada 100 gramos. Eso supera a la espinaca, de la que siempre se dice que contiene mucho hierro”, indicó a la agencia la estudiante Alexa Castañeda, quien junto con sus compañeras Esther Rivera y Alison Garro crearon el “ChocoCrik”.

#OrgulloUCAL uD83DuDE4C Les presentamos el proyecto "Chococrik", una iniciativa desarrollada por cuatro estudiantes de nuestra facultad de comunicación, la cual fue recientemente seleccionada finalista para el programa de aceleración de @AlicorpOficial y @UtecVentures.? pic.twitter.com/HxqhfziRWD — UCAL (@ucalperu) June 16, 2021

Al mezclarlo con agua, esta solución sabe a cacao mezclado con frutas ácidas como el maracuyá, la fresa o el camu-camu, a los que se les agregó la harina de grillo para darle sabor, porque el chapulín procesado no tiene sabor, dijo.



“Estas frutas tienen alto contenido en vitamina C, que potencia el hierro porque permite que el organismo lo absorba mejor. Están ahí no sólo para darle sabor, sino para que cada gramo de hierro funcione. Solo escogemos frutas que tengan alto rendimiento en vitamina C”, indicó Rivera.

Ante la alta persistencia de la anemia en Perú, han surgido iniciativas en las universidades para mejorar la alimentación infantil, y hasta el momento las más exitosas son unas galletas llamadas Nutri Hierro hechas a base de sangre de res, ideadas por el estudiante de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch), Julio Garay.

Las tres chicas creadoras del “ChocoCrik” hicieron algo distinto: “Al hacer un polvo soluble al agua se puede adaptar en cualquier momento. Lo puedes tomar en el desayuno o en el almuerzo como un jugo y es mucho más adaptable que comerse una galleta”, añadió Rivera.

Su idea de usar grillos como fuente de hierro surgió de los consejos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que los considera como el alimento del futuro.

“La vida del grillo es muy corta y se reproducen extremadamente rápido. En una semana pueden multiplicarse por diez. Es mucho más fácil controlar su alimentación para potenciar lo que ellos ya son y que estén completamente limpios”, abundó la universitaria, quien junto con sus compañeras creó una pequeña granja de grillos.

Y otra ventaja es que tienen un impacto medioambiental mucho menor que el ganado vacuno o porcino, de acuerdo con la FAO.