Una niña murió aplastada por una estatua que le cayó encima

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En Barranquilla, Colombia, Karen, una niña de cinco años, murió aplastada por una estatua del Sagrado Corazón, de 150 kilos, informaron medios locales.

Los hechos ocurrieron el domingo 30 de mayo pasado, alrededor de la 1:30 horas, mientras la niña jugaba con sus dos hermanos en el parque Coolechera del barrio El Silencio, al sur de Barranquilla.

Su madre los estaba cuidando y todo ocurrió cuando la señora estaba haciendo una llamada telefónica desde un café internet.

De pronto, se escuchó un fuerte ruido y desde el lugar, la señora vio cómo la estatua caía encima de su hija. Su padre iba llegando al barrio y se enteró en el momento de que algo malo le había pasado a su hija.

“Escuché los gritos de los vecinos, que le había pasado algo a una niña. Me asomo y veo a mi esposa desesperada. Llego al sitio y había una imagen de mármol encima de mi hija. Eso fue cerquita de mi casa, como a 20 metros. Llegué y mi hija estaba debajo de la estatua”, dijo el padre a medios locales.

El padre intentó levantar la pesada estatua, sin éxito, hasta que los vecinos le ayudaron y pudieron quitársela de encima, pero la menor se estaba desangrando. “Tenía la cabeza aplastada, la reviso y tenía un hueco”, contó.

Los padres la llevaron al Hospital La Manga donde les confirmaron la muerte de Karen, confirmó El Tiempo.

“Pesaba 150 kilos, porque no pude. Los vecinos me ayudaron, me colaboraron. Saco a mi hija debajo de la imagen, le brindo los primeros auxilios, le limpio el charco de sangre arriba de la oreja. En el hueco lo que tenía era masa encefálica. Fue una muerte instantánea”, dijo el padre a Euro Primera.

“La llevamos al hospital para que le brindaran los primeros auxilios. A la una y media llegamos al hospital y a eso de las dos me informan que no pudieron hacer nada, que la niña lamentablemente se murió”, expresó el señor.

“Ella me agarró con la manita, me apretó los dedos y se estiró. Desesperante, doloroso, pero hay que aceptar la realidad. No le deseo esto a nadie, mi amigo”, apuntó.

Las autoridades investigan si existe responsabilidad del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en Colombia.

La figura de yeso que llevaba puesta en el lugar desde hace 6 meses, pero no estaba fija, le cayó encima, informaron medios locales.

El líder comunal, Rafael Vaca, aseguró a Radio Caracol que desconocen quién puso la figura en ese lugar, pues “no estaba fija, solo había sido puesta y lamentablemente ocurrió esta tragedia.

Karen era la menor de 4 hermanos, quienes, junto con sus padres, llegaron a Colombia en 2017. Son de Venezuela.

“Me la traje de dos meses de nacida y lo hice para que no pasara necesidad y para tenerla bien aquí. Ahora sus hermanitos la esperan y me preguntan que cuándo regresará”, contó el señor.

En ese momento, la familia de escasos recursos estaba buscando ayuda para el sepelio de su pequeña hija.

Esta es su segunda tragedia familiar, pues cinco años otro de sus hijos se ahogó en una piscina, informó Canal1.