OMS descarta una tercera dosis de refuerzo contra el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de pensar en aplicar una tercera dosis de refuerzo, es necesario inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo, afirmó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante la decisión de los gobiernos de cuatro países de suministrar a sus poblaciones una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19, Soumya Swaminathan, la científica jefa de la agencia, pidió a las farmacéuticas y gobiernos prudencia y enfocar sus esfuerzos a la población en riesgo.

La OMS calcula que si 11 países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población harían falta 800 millones de dosis adicionales.

“En este momento, no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos visto aumento de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras dos o tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses”, explicó Swaminathan.