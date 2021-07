EU pide a turistas "reconsiderar" viajes a México, ante tercera ola de covid-19

WASHINGTON (apro) – El gobierno de Estados Unidos recomendó a su población “reconsiderar sus planes de viaje a México”, debido a un alto nivel de casos de contagio y propagación en el territorio mexicano del virus covid-19.

“El Centro para la Prevención y Control de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha emitido un nivel de alerta grado tres para México debido a un alto nivel de covid-19 en el país”, sentenció el Departamento de Estados en la nueva advertencia de viajes al extranjero.

El gobierno del presidente estadunidense Joe Biden, anotó en su advertencia a la ciudadanía de su país que “reconsideren viajar a México por covid-19”, aunque les aclara que si ya están completamente vacunados contra el virus corren menores riesgos de contagio.

El nivel tres que le asignó el CDC a México, explica que cualquier persona que no esté vacunada contra el virus, si viaja al territorio mexicano puede infectarse y desarrollar síntomas severos.

Aunado al tema de covid-19, la advertencia de viaje que lanzó el Departamento de Estado reitera a la ciudadanía estadunidense, que además en México sigue imperando el crimen violento, como homicidios, secuestros, robo de autos y asaltos a mano armada.

“El gobierno de Estados Unidos tiene habilidades limitadas para proveer servicios de emergencia a ciudadanos estadunidenses en muchas áreas de México, y está prohibido o restringido el viaje a ciertas áreas de ese país para empleados del gobierno”, anotó el Departamento de Estado.

Como la ha venido haciendo de manera constante, se recomendó a los empleados con sede en México, no hacer viajes interestatales de noche, no tomar taxis en la calle y no manejar a lo largo de la frontera norte del país.

“No viajar de la frontera norte al interior del país, con excepción de que se haga de día entre Baja California, Nogales, y Hermosillo, Sonara en la carretera federal 15D y, entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León en la autopista federal 85D”, anota la advertencia.

A su ciudadanía en general, el Departamento de Estado les recomendó no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Pidió reconsiderar sus planes de viaje a Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

Viajar con extrema precaución a Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Para los estados de Campeche y Yucatán, el Departamento de Estado aconsejó a su ciudadanía proceder con precaución normal para cualquier plan de viaje.

Los consejos de no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, el Departamento de Estado manifestó que en estas entidades se tienen altos niveles de violencia criminal, así como secuestros y ejecuciones por parte de grupos del crimen organizado.