"Me detuvieron por instigación a delinquir": Dina Stars, youtuber cubana arrestada durante una entrevista en vivo

CIUDAD DE MÉXICO. – “En vivo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar”, fue lo último que dijo la youtuber Dina Stars en un programa de televisión Cuatro de España, vía remota, antes de que avisara que “la seguridad del Estado está ahí afuera” de su casa, en La Habana, informó TV Cubana en redes sociales.

La youtuber fue liberada 24 horas después y publicó un video en su cuenta de Instagram en la que aseguró que fue detenida por “instigación a delinquir”. Negó haber sido torturada.

“¡¡¡Todo resumido aquí caballero, SIN ANUNCIOS!!! #soscuba 11/7/2021 Así viví la manifestación en cuba. Las calles son del pueblo. #SOSCUBA”, indicó Dina Stars en su cuenta de Twitter, el 12 de julio.

Todo resumido aquí caballero, SIN ANUNCIOS!!! #soscuba

11/7/2021 ASÍ VIVÍ LA MANIFESTACIÓN EN CUBA | LAS CALLES SON DEL PUEBLO #SOSCUBA https://t.co/PxJnRUlWKC — Dina Stars uD83DuDE0C (@Dinastars_) July 13, 2021

La youtuber es una opositora aguerrida al gobierno de Miguel Díaz-Canel y en las últimas semanas, desde que iniciaron las protestas, ha sido entrevistada en diversas ocasiones para hablar sobre las manifestaciones que no se habían visto desde los años noventa.

Incluso, El País difundió que Stars llamó a una nueva protesta para el martes en el Capitolio de La Habana.

“No voy a estar en el Capitolio a las 2pm y no estoy convocando a una manifestación. No a la violencia. #SOSCUBA”, aclaró este 13 de julio.

uD83DuDD34NO VOY A ESTAR EN EL CAPITOLIO A LAS 2PM Y NO ESTOY CONVOCANDO A UNA MANIFESTACIÓN. NO A LA VIOLENCIA #SOSCuba — Dina Stars uD83DuDE0C (@Dinastars_) July 13, 2021

Ninguno de sus seguidores creyó que ella hubiera escrito ese mensaje y anunciaron su ida al Capitolio.

Apenas iniciaba la entrevista con canal Cuatro de España, cuando Stars comenzó a hacer señas de que algo sucedía. La conductora de “Todo es Mentira”, Martha Flinch, le preguntó si quería algo y ella respondió que la seguridad del Estado estaba afuera de su casa y detuvo la conversación.

Alguien tomó su computadora de su lugar y la llevó a una habitación. “No podemos grabar ahora”, dijo y pidió que se grabar el encuentro con la policía. De pronto la conversación se tornó inaudible, pero ella está hablando con alguien afuera.

Después, regresó a la transmisión en vivo y dijo que debía irse con los agentes y responsabilizó al gobierno de Díaz-Canel si algo le sucedía, indicó El País.

“¿Te van a detener?”, le preguntó Flinch. Stars respondió: “No lo sé, me dijeron que le acompañe”, contestó, se despidió y cerró su computadora.

“La policía de Cuba ha interrumpido una entrevista en vivo a la youtuber Dina Stars con un programa de televisión español y se la ha llevado detenida”, se informó.

La policía de Cuba ha interrumpido una entrevista en vivo a la youtuber Dina Stars con un programa de televisión español y se la ha llevado detenida. “Hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar”, ha dicho antes de irse con la policía https://t.co/FW3dDIte4d — EL PAÍS (@el_pais) July 13, 2021

Los usuarios que no consideran que el problema se deba a un bloqueo económico de Estados Unidos, recriminaron la supuesta detención de la influencer que se convirtió en trending topic en España.

“Pues Malena… Flipa con datos... Cuba no es TT en @TwitterEspana en todo el día y Dina Stars es considerada tendencia de entretenimiento…”, escribió una usuaria.

Pues Malena... Flipa con dos datos... Cuba no es TT en @TwitterEspana en todo el día y Dina Star es considerada tendencia de entretenimiento...https://t.co/c6bCan0oki — kinete21 (@kinete21) July 13, 2021

Este miércoles, Dina Star publicó un video en el que anunció su liberación y negó haber sido torturada.

“No he podido todavía ni decirle a mi madre que estoy aquí (…) Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron… me llevaron por instigación a delinquir, que es lo de promover la campaña de manifestaciones".

CABALLERO YA ESTOY EN CASA!!!

NO DIFUNDAN NOTICIAS FALSAS POR FAVOR! ESTOY DEL LADO DE LA VERDAD SIEMPRE! #nomasviolencia https://t.co/w4LHKLmF2V — Dina Stars uD83DuDE0C (@Dinastars_) July 14, 2021

"Pero no me trataron mal, no me torturaron, como están diciendo por ahí”, insistió la youtuber.

Dina Stars, en libertad: “Me detuvieron por instigación a delinquir, que es lo de promover la campaña de manifestaciones” https://t.co/kzKncrlcOY — Cuatro (@cuatro) July 14, 2021

También publicó un hilo en Twitter en el que ha estado ofreciendo detalles sobre su detención.

Yo llegue a mi casa después de estar 24 horas en un calabozo como si fuera criminal. Si, me trataron bien, pero igual es una noche que no le deseo a nadie. Llegué y me encontré con la noticia de que me botaron como una perra, bueno a mi no, a mi mamá y mis amigos que estaban uD83DuDC47uD83CuDFFB — Dina Stars uD83DuDE0C (@Dinastars_) July 14, 2021

¿Quién es Dina Stars?

Es actriz y youtuber cubana, de 25 años, y se ha convertido en un ícono contra la represión en Cuba. Tiene 64 mil seguidores en Instagram y se define como creadora de contenido y feminista, cuyo lema es: “no existen imposibles”.

Publica en Twitter, Facebook y Youtube, donde tiene un canal con más de 30 mil seguidores

Es conocida por su papel en la serie ‘10Lxs’, y narraba las protestas en la isla desde sus redes sociales. Antes denunció un intento de violación de la policía y ciberacoso, pero hoy saltó a la fama por haber sido detenida mientras daba una entrevista a un canal de televisión español, indicó niusdiario.es

Según esta página web, les pidió a sus amigos Miguel, Miloh y Eddy que siguieran en la entrevista para seguir contando lo que ocurría en Cuba, pese a que la red de internet es reducida en la isla.

En septiembre de 2020 reconoció que ha tenido tres oportunidades de renunciar a vivir en Cuba porque le tenía “asco” al sistema, pero no lo hace porque, dijo: “es mi tierra, mi gente, mi vida”.

uD83DuDE4C?? Quién es Dina Stars, la actriz y youtuber cubana que ha saltado a los medios por su detención en directo en @todoesmentiratv mientras narraba la situación crítica en su país.#dinastars #todoesmentira13j #cuba #CubaNoEstaSola @Dinastars_ @NiusDiariohttps://t.co/NF8CKcO08D — Que no salga de aquí (@quenosalga) July 13, 2021

“¿Qué está pasando en Cuba? Analicé los más de 2 millones de tuits usando el HT #SOSCuba que comenzó pidiendo ayuda humanitaria con la participación de artistas y miles de cuentas recién creadas y bots por las muertes de COVID y terminaron en movilizaciones en las calles”, publicó el usuario Juan Macías.