Asciende a 93 el balance de víctimas mortales tras las inundaciones en Alemania

MADRID (EUROPA PRESS).- La Policía de Alemania informó este viernes de que al menos 93 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones y las fuertes precipitaciones que han golpeado la zona occidental del país durante los últimos días.

Los estados afectados principalmente son Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado, donde han fallecido al menos 43 y 50 personas respectivamente. "El temor es que haya más", dijo un portavoz de la Policía al diario 'Die Welt'.

Los datos indican que por el momento una veintena de personas habrían muerto en la ciudad de Colonia, si bien otras 15 lo habrían hecho en Euskirchen. Además, 28 personas habrían fallecido en el distrito de Ahrweiler, el más afectado.

Asimismo, las autoridades de Ahrweiler han confirmad que mil 300 personas continúan en paradero desconocido, si bien esperan que muchas de ellas estuvieran de vacaciones. Además de las víctimas y desaparecidos, las inundaciones han provocado graves destrozos en vías y puentes, así como problemas en la red de telefonía móvil, lo que ha dejado a la población de la zona incomunicada.

La canciller alemana, Angela Merkel, envió su pésame a las víctimas y familiares y expresó que está "impactada por los informes de que hay lugares que están completamente bajo el agua". "No sabemos el número todavía de víctimas y afectados, pero habrá muchos", lamentó.

El ministro principal de Renania-Palatinado, Malu Dreyer, dijo que el alcance exacto del desastre aún no es previsible. "El sufrimiento sigue aumentando", señaló antes de pedir tomar medidas para frenar el cambio climático. "Cualquiera que aún no haya entendido que el cambio climático tiene sus consecuencias no puede ser ayudado", recalcó.

Mientras tanto, los rescatistas continúan la búsqueda de personas desaparecidas. La Bundeswehr envió alrededor de 900 efectivos a las áreas de desastre para brindar apoyo.

En el distrito de Euskirchen un experto examinará de nuevo la presa de Steinbach a lo largo de la jornada y después de haber sido declarada como "muy inestable". El nivel del agua había bajado el jueves por la noche debido al bombeo.

Condolencias

El Gobierno turco expresó a su vez sus condolencias por la muerte de decenas de personas a causa de las fuertes lluvias. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores expresó su "tristeza" por la "pérdida de vidas humanas" y el alto número de desaparecidos.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de aquellos que han perdido la vida, así como a la gente y al Gobierno de Alemania", indica el texto.

Las autoridades turcas desearon una pronta recuperación a todos los heridos y dijeron que esperan que las personas en paradero desconocido sean localizadas o rescatadas lo antes posible.

El temporal también está afectando a Bélgica, donde han fallecido al menos quince personas y cuatro han desaparecido, según informaciones del diario 'Le Soir'. En la región de Valonia, en el sur del país, unas 21 mil personas se han quedado sin suministro eléctrico, por lo que las autoridades han anunciado la liberación de fondos de emergencia para ayudar a las poblaciones afectadas.