Ordenan a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, pagar 3.5 mdd a víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El juez de un tribunal federal de Brooklyn, Estados Unidos, ordenó al líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, de 60 años, pagar 3.5 millones de dólares a 21 víctimas de una red de tráfico sexual, fotografías de desnudos y material que pudiera haber sido usado para extorsionar y manipular a las víctimas, informó New York Post.

El dinero cubre la eliminación quirúrgica de las cicatrices con las iniciales de Raniere o de la secta que eran usadas para marcar a las víctimas como esclavas sexuales del supuesto “gurú de autoayuda”, que tenía prestigio internacional.

De acuerdo con el Post, Raniere divagó en la audiencia cuando le dijeron que sus víctimas querían recuperar las fotos de desnudos y las confesiones grabadas en video que sus seguidores las obligaron a hacer para realizar actos sexuales indeseados.

En un video enviado al juez desde una prisión en Tucson, Arizona, Raniere se dijo desconcertado por la orden del juez de restitución: “Nunca manejé la garantía. No sé nada al respecto. No lo tengo. No sé quiénes son las víctimas. No sé lo que están preguntando.

“Creo que soy inocente de los cargos. Es cierto que no estoy arrepentido de los delitos que no creo haber cometido en absoluto”, se justificó el líder sentenciado a 120 años de prisión por conspiración de extorsión y otros cargos de índole sexual.

La audiencia del martes fue interrumpida al final por uno de los abogados de Raniere, Marc Fernich, quien reclamó al juez de Distrito Nicholas Garaufis por no conceder un aplazamiento en el procedimiento para que el litigante pudiera ir a un funeral. “Es una falta de decencia humana y es vergonzoso”, señaló, pero el juez le respondió que todavía tenía tiempo de asistir y se sentó durante media hora hasta que el abogado se disculpó.

Clare Bronfman, de 41 años y heredera de la fortuna Seagram, fue sentenciada a casi 7 años de prisión en septiembre pasado por su papel de benefactora de la secta NXIVM y el mes pasado, la actriz Allison Mack, reclutadora de mujeres para Raniere fue sentenciada a tres años de prisión.

El 13 de julio, Raniere había cambiado de abogados a unos días de la audiencia de restitución programada para este martes 20 de julio, en Nueva York.

En octubre, al ser sentenciado por primera vez, recibió la orden de pagar una multa de 1.75 millones de dólares. Alrededor de 100 personas buscaron una retribución financiera contra Raniere.

El 20 de octubre de 2020, la Corte del Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, sentenció a cadena perpetua a Raniere, quien fue acusado desde 2019 por tráfico sexual de menores, pornografía infantil, secuestro de identidad, lavado de dinero y esclavitud sexual de mujeres.

Además, enfrentó cargos por conducta mafiosa, tráfico de migrantes, tráfico sexual, extorsión y obstrucción de la justicia.

Raniere cobraba miles de dólares para ofrecer seminarios exclusivos sobre mejoramiento personal en la sede de su secta ubicada en Albany, Nueva York. También tenía filiales en México y Canadá.

El sentenciado también ha sido acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de 15 años de edad y a otra adolescente la mantuvo encerrada en una habitación por casi dos años.

El escándalo de NXIVM

Raniere, líder y fundador de esta agrupación que se vendía como de marketing multinivel, fue detenido el 25 de marzo de 2018, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Fue trasladado a Nueva York, acusado de tráfico sexual por fiscales federales de Brooklyn.

El 20 de abril de ese año, el fiscal del distrito del Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, anunció la detención de la actriz estadunidense Allison Mack, quien reclutaba mujeres y fue cocreadora de un programa llamado The Source, para reclutar a actores. Ella se encargó de controlar el esquema piramidal del proyecto de empoderamiento de mujeres que obligaban a sus víctimas a proporcionar información delicada de familiares y amistades, además de ser fotografiadas desnudad y dar los derechos de sus pertenencias.

La primera sentenciada en este caso fue la heredera de las destilerías Seagram, Clare Bronfman, condenada a 81 meses de prisión, en septiembre pasado, por su relación con esta secta. En total hay seis inculpados en este caso.

¿Quién es Raniere?

Nació en Nueva York. Se mudó a Albany a los 16 años. En 1998, junto a Nancy Salzman, fundó la empresa NXIVM en Albany que ofrecía seminarios de desarrollo personal y profesional mediante “Programas de Éxito Ejecutivo” (ESP, por sus siglas en inglés) para, supuestamente empoderar a las personas y mejorar al mundo.

Posteriormente, Raniere se proclamó líder espiritual y adoptó el nombre de “Vanguardia”, donde Salzman era conocida como “Prefecta”. Su aspiración era convertirse en líder ético y consejero de dirigentes a nivel internacional, de acuerdo con BBC Mundo.