Argentina, primer país de AL con una identificación para personas no binarias

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó el Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, con lo que se convierte en el primer país en América Latina en autorizar este tipo de identificación para personas que no se identifican con los géneros femenino ni masculino. “El presidente Alberto Fernández anuncia la puesta en marcha del DNI para personas no binarias”, publicó la Casa Rosada en redes sociales.

La decisión contempla sumar la “categoría X”, además de la “F” de femenino y la “M” de masculino, al DNI y al pasaporte para contemplar el derecho a la identidad de género.

“En la antigüedad seguramente había infinidad de seres humanos que no se sentían ni hombres ni mujeres. Que se sentían seres distintos, ser lo que eran. Y en la historia de la humanidad nos damos cuenta de que a la humanidad nos costó mucho aceptar esa diversidad.

Tanto le costó que hizo algo imperdonable que fue discriminar, negar, ocultar, ponerlos a un costado para que nadie los viera”, señaló Fernández en el acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Destacó que los seres humanos esencialmente vivimos para ser felices y la vida es una eterna búsqueda de la felicidad y no se encuentra de un modo, sino cada uno lo encuentra sintiéndose como se siente y siendo lo que es, porque no hay un patrón que diga que se debe ser de tal forma para ser feliz.

“La humanidad tuvo que recorrer un largo trecho para entender que había todos, todas y todes. Todavía cuando yo en algún discurso me refiero al ‘todes’, siempre hay un periodista conservador que dice: ‘qué ridículo el presidente’, pero yo me acuerdo de un debate que escuché del debate inclusivo, interesante, de dos filósofos que respeto mucho y ella lo negaba, decía que el lenguaje no tenía que dedicar atención a una nueva categoría imprecisa, variable, pero quién escuchó esto dijo: ‘lo que pasa es que si uno no habla del ‘todes’, el que es ‘tode’ no se siente interpelado en el discurso. No siente que le están hablando a él”, añadió.

Comentó que al hablar de todos se está refiriendo a los hombres, al decir todas, a las mujeres y a esas personas, cuestionó: “¿cómo las llamamos? ¿cómo llamamos su atención? ¿cómo les hablamos? Les decimos ‘todes’ y fue un debate que se vino ganando en Argentina y hoy celebramos un aniversario de la formulación del matrimonio igualitario que fue el comienzo, en gran medida, de todo esto.

No somos X

Durante el acto se entregaron tres DNI al mismo número de personas no binarias: Jerónimo Carolino González, Janet Luciene Socia Baptiste y Valentine Machado, quien después de recibir su documento de identificación se abrió el saco para mostrar un mensaje en su camiseta que decía: “No somos ‘X’” y, de pronto, otra persona comenzó a gritar:

“No somos una ‘X’. Mi sentimiento interno no es una ‘X’ y lo quiero dejar bien claro. Y les doy un abrazo…”, dijo, pero fue interrumpida por la conductora del evento y los aplausos. Al final, el DNI lo recibió Janet Luciene Socia Baptiste.

Al respecto, Fernández respondió: “Ahí escuchaba la queja de alguien que decía: ‘pero hay otras formas’. Estoy seguro de que hay otras formas. Están incluidas dentro de esa ‘X’ que es una convención internacional que nos permite abrir derechos dentro de los límites de las convenciones internacionales y es un avance, no deberíamos renegar de esto”.

La madrugada del miércoles se publicó el Decreto 476/2021 en el Boletín Oficial que determinó que “las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para argentinos en el campo referido al ‘sexo’ podrán ser ‘F’-Femenino, ‘M’-Masculino o ‘X’”, añadió.

La nomenclatura “X” comprende al sexo de las personas no binarias, indeterminadas, no especificada, indefinida, no informada, auto percibida, no consignada u otra acepción con la que pudiera identificarse a la persona que no se sienta comprendida en el binomio femenino/masculino.

“La verdad es que esto que muchos ven críticamente es un paso que estamos dando. Un paso que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, es mujer o lo que sea. Es eso lo que realmente tenemos que conseguir, que lograr. ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos? No es lo que necesita saber de sus ciudadanos. Insisto, necesita saber si sus chicos estudian, que cumplan con el programa de vacunación. si trabajan, que paguen sus impuestos. La orientación sexual ¿qué le importa al Estado?”, inquirió.

Y terminó su discurso diciendo:

“Estamos, vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible y cada día estamos más cerca del ideal. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos ‘todes’ y a nadie le importe el sexo de la gente”.