Adulto mayor paga con dos gallinas una operación de próstata

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de que el doctor Álvaro Ramallo le informó que debía operarlo de la próstata de emergencia y que la cirugía sería gratuita, el paciente, un adulto mayor, le pagó con dos gallinas que el médico recibió gustoso.

La historia ocurrió en Tarija, Bolivia.

“Abuelito agradece a doctor con dos gallinas por realizarle la operación gratis. Un médico de Tarija, Bolivia, aceptó dos gallinas como ‘pago’ por una operación de próstata que va a realizar a un adulto mayor de escasos recursos”, publicó el periodista de TVC, Orlin Martinez.

“Sacó de regalo dos gallinas para retribuirme la atención. Esto me emocionó y conmovió mucho”, señaló el doctor en Facebook, el 24 de julio.

Relató que un día como hoy, hace 11 años, murió su padre, lo que le recordó cómo hace 40 años, en Tarija había pacientes que te pagaban con gallinas y huevitos o el famoso trueque.

“Muy emocionado y feliz anoche, este abuelito no tenía dinero para operarse de la próstata, a lo que respondí que lo vamos a operar la fundación Dr. José Ramallo Guillén, tal mi asombro cuando saca de regalo 2 gallinas para retribuirme la atención, esto me emocionó y me conmovió mucho y desde el cielo querido papito sé que estás feliz de saber que he seguido tus pasos en el bienestar de esta linda gente Chapaca humilde y sencilla, la más agradecida, solo puedo seguir agradeciendo a Dios”, escribió.

“#Tarija #Bolivia”, así se hizo viral la noticia.

En su cuenta de Facebook, el doctor boliviano recibió muchas felicitaciones y agradecimientos de sus seguidores.

“Grande Gallito, haciendo honor a tu querido padre, ayudando a la gente pobre, te mando un fuerte abrazo hermano querido”, le escribió Remy.

“Que hermoso gesto doctor, Dios bendiga tu vida”, le dijo Sonia. Enrique le comentó: “Dr lo felicito, la recompensa llega del cielo, siga así, no cambie”. Pepe le redactó: “Dios lo bendiga siempre Dr. aplausos para su gran paciente”, entre otras decenas de mensajes.