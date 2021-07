Variante Delta muestra que el coronavirus se hace más "eficaz": OMS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En consonancia con el reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos divulgado por los diarios The Washington Post y The New York Times, la Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió que la irrupción de la variante Delta es una advertencia de que el coronavirus se está haciendo más “eficaz”.

En un informe interno, los expertos estadunidenses sostienen que la variante Delta es mucho más contagiosa y expresan su temor porque la cepa nulifique el efecto de las vacunas. En síntesis, reconocen, que el mundo se enfrenta a un nuevo virus.

La OMS aceptó este viernes que, en efecto, la variante Delta es una de las más “peligrosas”, por lo que urgió a los gobiernos del planeta actuar ya.

Los datos que dio a conocer en la conferencia de prensa de este viernes no tienen desperdicio: afirmó que, en cinco de las seis regiones de la OMS, las infecciones por covid-19 aumentaron un 80% en las últimas cuatro semanas, especialmente como resultado de la aparición de la variante Delta, que ya tiene presencia en 132 países.

Sólo en África, dijo, el número de muertes subió un 80% en el mismo periodo y se espera que en las próximas dos semanas se alcanzará la cifra de 200 millones de personas contagiadas.

Mike Ryan, director de Emergencias de la OMS, advirtió que si el virus sigue propagándose continuará mutando irremediablemente.

“Delta es una advertencia de que este virus está evolucionando y una llamada a la acción de que tenemos que actuar ya antes de que emerjan variantes más peligrosas”, dijo.

A su vez, la epidemióloga que lidera la respuesta al virus, la doctora María Van Kerkhove explicó que "hay ciertas mutaciones que permiten que el virus se adhiera a las células con más facilidad”, y algunos estudios sugieren que los individuos infectados con la variante Delta tienen mayor carga viral.

Los expertos insistieron en que las vacunas son eficaces contra esta variante, siempre que se administre la pauta completa, y en que es “crítico” seguir tomando medidas de precaución como usar mascarilla, evitar lugares concurridos, mejorar la ventilación y lavarse las manos.

“El virus se ha hecho mejor, más rápido”, explicó Ryan.

Y si bien aceptó que esto no cambia “el plan de acción”, sostuvo que sí significa que hay que aplicarlo más eficazmente, incluyendo un mejor reparto de las vacunas.