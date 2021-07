La CDU de Merkel, a la cabeza en intención de voto para las generales de septiembre, según un sondeo

BERLÍN (DPA/EP).- La Unión Cristiano Demócrata de Alemania (CDU) de la canciller, Angela Merkel, y su socio, la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), continúan a la cabeza en intención de voto para las elecciones generales, previstas para el 26 de septiembre, con un 30% de los apoyos, según un sondeo publicado este miércoles por el Instituto Forsa.

Los Verdes se ubican en segundo lugar, con el 19% de los votos --un punto menos que en la encuesta anterior--, caída achacada a la polémica derivada del supuesto plagio que la candidata a canciller de la agrupación, Annalena Baerbock, habría hecho en su libro, publicado el 21 de junio.

Según el investigador austríaco Stefan Weber, Baerbock no ha escrito algunos pasajes del libro, titulado 'Ahora. Cómo renovamos nuestro país'. En él, a lo largo de 240 páginas, la candidata de Los Verdes aborda conceptos de política verde y los mezcla con anécdotas personales, sin usar notas al pie para referenciar sus fuentes. No se trata de un texto académico, por lo que no se le han aplicado estándares estrictos o científicos.

Por su parte, el Partido Social Demócrata de Alemania (SDP), que forma parte de la coalición gobernante de Merkel, ha logrado un punto porcentual más respecto a la última edición del sondeo y se han colocado en tercer lugar con el 15% de los votos. Le sigue el liberal Partido Democrático Libre (FDP) con un 11%.

Mientras, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) lograría el 10% de los votos --un punto más-- y el partido La Izquierda el 7%.

En referencia a la abstención y los votantes indecisos, la encuesta revela que el 22% de los encuestados se decantan por una de estas dos opciones. En las elecciones de 2017, la abstención ascendió hasta el 23.8%.