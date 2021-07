Justicia española suma a Iberdrola a la lista de imputados en el caso Tándem

MADRID (apro).- El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acordó este viernes citar como investigada a la compañía Iberdrola Renovables Energía, como persona jurídica, para que responda por un delito de cohecho por la presunta contratación del comisario José Manuel Villarejo para llevar a cabo una investigación ilegal a la suiza Eólica Dobrogea, con la que Iberdrola se había aliado pero con la que surgieron conflictos.

Como parte de la megacausa Tándem, que desahoga el juez García-Castellón, Iberdrola es otra más de las grandes empresas españolas que se suman a la estela de Repsol, La Caixa o BBVA, que contrataron los polémicos servicios del hoy comisario jubilado de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, casi siempre para labores de espionaje e investigación contra adversarios comerciales.

En el auto de la pieza separada numero 17, denominada “Wind”, el juez señala que Iberdrola ordenó la investigación ilegal contra la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que se había aliado para acometer un proyecto en Rumanía, pero luego mantuvo una serie de diferencias y litigios, que finalmente fueron resueltos de manera favorable para la compañía energética española en un procedimiento arbitral.

El magistrado requiere a Iberdrola para que designen representante legal asistido por abogado, para tomarle declaración.

En su auto, el juez asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción de llamar como investigada a la compañía, y también de sobreseer el caso contra el exdirectivo de Iberdrola, Juan Antonio del Olmo, contra quien la compañía se querelló por un delito de falsedad en documento privado.

Este alto directivo habría accedido a ventilar ante las autoridades las irregularidades cometidas al ordenar la investigación contra la compañía suiza.

El juez García Castellón explica en su escrito que de lo investigado hasta ahora aparece indiciariamente acreditado que Iberdrola contrató a Villarejo a finales de 2011, a través de su entonces director de seguridad.

El polémico policía fue contratado mientras se encontraba en el servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, lo cual fuentes consultadas por Apro es ilegal. Villarejo fue contratado para llevar a cabo una investigación sobre Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario y su apoderado, con quienes Iberdrola Renovables Energía S.A se había aliado para realizar un proyecto en Rumanía.

En la investigación queda acreditada una factura por el importe de 29 mil 500 euros emitida por Cenyt (compañía de Villarejo) con ocasión del encargo del llamado proyecto Wind a Iberdrola Renovables Energía, en concepto de servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía, así como su pago, reconocido por la compañía.

Para el juez, esto pone de manifiesto que el encargo fue realizado por los investigados en su condición de administradores de Iberdrola Renovables, en nombre, por cuenta y en beneficio directo de la compañía española.

De este modo, Iberdrola se suma a la lista de compañías que, siguiendo el mismo modo de operar, contrataron los servicios de inteligencia de Grupo Cenyt, la compañía tapadera de José Manuel Villarejo. En la lista van sociedades muy importantes, de corte global, como BBVA, Repsol, Caixa Bank e Iberdrola, o despachos de abogados como Herrero y Asociados.

Iberdrola, que preside Ignacio Sánchez Galán, se encuentra con diversas dificultades: En España el caso Tándem y en México, por ejemplo, su fuerte controversia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició una política de rescate de la Comisión federal de Electricidad (CFE) y Pemex, lo que le ha causado fuertes enfrentamientos con la compañía española.

Bajo la gestión de Sánchez Galán, Iberdrola anunció el freno de toda la inversión en México si no se aclara la polémica energética, a lo que López Obrador ha advertido que entiende que Iberdrola no esté conforme con su gobierno, pero advirtió que no va a ceder en defender el interés público sobre los negocios privados, en alusión a los grandes beneficios y condiciones favorables de los contratos que ha tenido Iberdrola con los gobiernos del PAN y del PRI.