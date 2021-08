Facebook cierra cuentas que difundían información falsa sobre vacunas de Pfizer y AstraZeneca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La principal red social del mundo, Facebook, cerró 308 cuentas de su plataforma y de Instagram, mismas que operaba una agencia de publicidad y marketing denominada Fazze, que se dedicaba a lanzar difamaciones sobre las vacunas contra el covid-19 desarrolladas por la estadunidense Pfizer y la británica AstraZeneca.



Un desconocido usaba cuentas falsas para difundir información errada respecto de la seguridad de esos biológicos, o bien que AstraZeneca convertiría a las personas en chimpancés, informó The Guardian.

“El esfuerzo de Fazze no obtuvo mucha atracción en línea y algunas publicaciones no obtuvieron ni una sola respuesta. Pero, si bien la campaña puede haberse debilitado, es digna de mención debido a su esfuerzo por reclutar personas influyentes en las redes sociales”, indicó el jefe de política de Facebook, Nathaniel Gleicher.



Destacó que, pese a lo descuidado de la red y que no tuvo buen alcance, fue una configuración elaborada.

Las cuentas –operadas desde Rusia-- iban dirigidas a audiencias de la India, América Latina y, aunque en menor medida, Estados Unidos, y se compartían en otras redes sociales, además de Facebook e Instagram, añadió.

“Rusia ha estado comercializando activamente su vacuna covid-19 Sputnik V en el extranjero, en lo que algunos analistas ven como un esfuerzo por sumar puntos geopolíticos. Los representantes de Facebook no especularon sobre la posible motivación detrás de la campaña de difamación”, señaló.



“Además de eliminar las cuentas de la red, Facebook también prohibió a Fazze en sus plataformas. Los mensajes en busca de comentarios de la compañía no fueron respondidos de inmediato el martes”, indicó.



De igual manera, resaltó que Fazze se puso en contacto con influencers en redes sociales de varios países para ofrecerles dinero a cambio de publicar contenido engañoso, pero la estrategia fracasó cuando alemanes y franceses expusieron la oferta en la red.



Sin embargo, algunos influencers sí publicaron el material, pero después lo eliminaron cuando comenzaron a surgir las historias sobre el trabajo de Fazze.

Un ejemplo es el youtuber francés Léo Grasset quien fue contratado por Fazze, que le pidió publicar un video de 45 a 60 segundos en Instagram, TikTok o Youtube, criticando la tasa de mortalidad de Pfizer, pero cuando le solicitó identificar a su cliente, la empresa se negó y por eso rechazó la oferta y la publicó en la red.