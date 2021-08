España evacúa segundo vuelo con 110 afganos que colaboraban con la embajada

MADRID (apro).- Un segundo vuelo español de evacuación de Afganistán logró llegar a Dubai la madrugada de este viernes con 110 personas, todos ellos afganos que colaboraban con la embajada española, informó el gobierno de España.

La ministra de Defensa, Margarita Robles calificó de “dramática” la situación en el aeropuerto de Kabul, por el caos que se está viviendo y las enormes dificultades para evacuar a los españoles y los colaboradores afganos tras la caída de Afganistán a manos de los talibanes.

En una entrevista radiofónica, explicó que el caos que se vive en el aeropuerto de Kabul, con controles talibanes en las inmediaciones, es la razón que hasta ahora solo hayan podido fletar dos aviones A400M del Ejército del Aire para las labores de evacuación.

El primero de esos vuelos, con 53 personas, aterrizó la madrugada del jueves en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid), que fue convertido en el centro neurálgico de toda Europa para la recepción de los evacuados afganos.

Al menos 18 mil personas han salido desde el aeropuerto de Kabul desde que los talibanes tomaron la capital afgana el pasado domingo, explicaron fuentes de OTAN a Reuters.

Robles explicó que entre los evacuados en el segundo vuelo hay tres familias afganas enteras de personal de la embajada, entre ellos numerosos niños. Todo ello con enormes dificultades, dijo al explicar que “una de las personas que ha entrado con su familia en uno de los aviones, en una de las avalanchas ha perdido a una de las hijas que se ha quedado en Kabul”.

Aunque reservó más detalles sobre esta familia, insistió que la dificultad del rescate es un “proceso de muchísimo caos” con “avalanchas y heridos”.

“Hay una avalancha de personas y colaboradores españoles que intentan entrar al aeropuerto, no podemos permitirnos el lujo de que no entren o sean identificados por los talibanes”, señaló, y explicaba el ejemplo de un grupo de intérpretes colaboradores españoles que no pudo entrar al aeropuerto ante la mirada de los militares españoles.