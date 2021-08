Italia pide al G20 que haga "todo lo posible" por defender la libertad de las mujeres afganas

MADRID (EUROPA PRESS).- El primer ministro de Italia, Mario Draghi, pidió a los países del G20 que hagan "todo lo posible" por las mujeres afganas, que según el mandatario están "a punto de perder su libertad" tras el ascenso al poder de los talibán.

El mandatario aseguró que las mujeres en Afganistán corren el riesgo de convertirse en "ciudadanas de segunda clase" bajo el gobierno de los talibán, que se hicieron con el control del país tras el anuncio por parte de Estados Unidos de que retiraría a todos sus militares de la región.

La última vez que los talibán estuvieron en el poder, antes de la intervención militar de Estados Unidos en el año 2001, las mujeres no tenían permitido trabajar o estudiar después de los ocho años, no podían tener contacto con hombres que no fueran parientes cercanos y debían llevar el burka siempre que estuvieran fuera de casa --solo podían salir a la calle acompañadas de un hombre--.

Aunque los talibán han asegurado que esta vez serán más moderados, el portavoz del grupo insurgente, Zabihulá Muyahid, pidió este martes en una rueda de prensa a las mujeres que trabajan que se queden en casa de momento, ya que no pueden garantizar su seguridad en presencia de sus combatientes.