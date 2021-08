Suspenden a profesora por increpar a un alumno por adoctrinamiento político

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La maestra de historia Laura Radetich, de cuarto grado de secundaria en Buenos Aires, Argentina, fue “separada preventivamente” de su clase, por haber increpado violentamente a un estudiante que pensaba diferente a ella sobre los gobiernos kirchneristas y el de Mauricio Macri, antecesor del actual presidente de ese país, Alberto Fernández.

Lo anterior quedó registrado en un video de 1:54 horas, grabado por los alumnos y difundido en redes sociales, de la docente de 59 años, de la Escuela Secundaria Técnica N° 2 “María Eva Duarte”, de la Ciudad Evita, en Buenos Aires, Argentina.

Al ser tendencia en redes sociales, la profesora dijo en el programa radial de Ernesto Tenembaum: “Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo (trabajo) y voy a tener que buscar un abogado”, afirmó.

Por su parte, el supervisor de Secundaria de la Jefatura Distrital 1 de La Matanza, Luis La Scaleia, comentó a Infobae que “se va a proceder a una investigación simple. Se va a revisar el caso con el equipo de conducción, los padres y estudiantes para determinar si es una conducta reiterada de la docente o un hecho aislado.

Aseguró que la docente fue separada preventivamente y la investigación se extenderá por algunos días”, comentó.

Radetich no podrá dar clases mientras dura la investigación, dijo. Esta información fue confirmada por la Dirección de Escuelas de Buenos Aires que explicaron a ese medio que “en situaciones de estas características corresponde realizar una investigación por presunta falta aplicando el artículo 139 del estatuto docente para reunir las pruebas pertinentes y, en caso de que corresponda, relevar transitoriamente a la docente en funciones”.

También la directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, dijo estar al tanto del caso e informó que ya iniciaron una investigación.

Asimismo, intervino la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social para dar acompañamiento a los estudiantes.

¿Qué hizo Radetich?

En el video se observó a la docente intentando adoctrinar y exponer a un alumno en plena clase de historia por pensar diferente respecto a los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri, defendiendo al oficialismo y criticando la gestión de Cambiemos (2015-2019).

A gritos, sin dejar hablar al alumno, lo quiso convencer sobre las consecuencias entre ambas administraciones, mientras el estudiante, muy tranquilamente, le expuso que no pensaba igual que ella, lo cual la exasperó:

“¿Qué esto es gratis? ¿Qué porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, le espetó respecto a Macri, a lo que el estudiante reviró: “¿Y este no?”, en referencia al gobierno del presidente Fernández, al cual la profesora defendió:

“No me robó nadie, nadie te robó, vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta, andá, dale, andá”, gritó Radetich.

¿Quién es Radetich?

Es una mujer con amplia experiencia en la docencia. Cuenta con una maestría en la Universidad de Salamanca en España, indicó en su perfil de LinkedIn.

Sin embargo, también trabajó en el Congreso de la Nación, al que renunció. En la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que renunció en 2012.

También trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 46 “2 de Abril”, como jefa del área de Historia y Geografía.

Las reacciones

Algunas personas compartieron el video viral de la docente argentina, pero otros recordaron que ha tuiteado en contra de los cordobeses llamándolos idiotas y pidió la muerte para quienes llevaron a Argentina la variante Delta del coronavirus.

Pamela Loisi informó que presentó un proyecto repudiando las declaraciones vertidas por la docente en su clase de cuarto año.

En el día de hoy presente un proyecto repudiando las declaraciones vertidas por Laura Radetich, docente de historia en la escuela técnica N°2 "María Eva Duarte" de la localidad de Ciudad Evita. Está docente, la cual fue desplazada del cargo según fuentes provinciales, https://t.co/1sekgTNYWw pic.twitter.com/yiA75dQWj1 — Pamela Loisi (@PamelaLoisi) August 26, 2021

“Una persona violenta no puede estar frente a un aula nunca más. ¡Sumario ya!”, indicó un usuario.

Laura Radetich, conocida por los videos de adoctrinamiento furioso a alumnos en La Matanza también tuiteó que los cordobeses somos todos idiotas y pidió la muerte para los que trajeron la variante Delta.

Una persona violenta no puede estar frente a un aula nunca más. Sumario ya! pic.twitter.com/geKcLNMoQI — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 26, 2021

Otro criticó el adoctrinamiento a sus alumnos de Radetich, en La Matanza, cuna del peronismo”, añadió otro.

Amor, amor, amor. Así adoctrina a sus alumnos de cuarto año Laura Radetich docente de Ciudad Evita, partido de La Matanza,

Cuna del peronismo pic.twitter.com/BkWQ5wn2Ki — Luis Gasulla (@LuisGasulla) August 26, 2021

Uno más criticó que la profesora violenta, desquiciada, adoctrinadora se ha burlado de los chicos con Trastornos del Espectro Autista, “pero ellos son inclusivos ¡eh! Ni olvido ni perdón” y compartió una captura de pantalla con sus respuestas.