Un exguardia nazi de 100 años de edad será llevado a juicio

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un sujeto no identificado más que por su edad, pues tiene 100 años y fue ex guardia del Servicio Secreto de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, será juzgado en Alemania a partir de octubre próximo, confirmó el periódico alemán Welt am Sonnntag.

“Estos procesos son un importante ejemplo de que la justicia no tiene fecha de caducidad y de que los perpetradores no escaparán ni siquiera por su edad”, aseguró el vicepresidente del Comité Internacional de Supervivientes de Auschwitz, Christop Heubner.

Se le acusa de ser cómplice del asesinato de 3 mil 518 personas en el campo de Sachsenhausen, cerca de Berlín, entre 1942 y 1945, y por colaborar con los nazis en ejecuciones por fusilamiento y gas venenoso.

“Ayudar e incitar al asesinato de 3518 casos: Un ex guardia de la SS de 100 años del campo de concentración de Sachsenhausen será juzgado a partir de octubre”, indicó Tagesspiegel, en redes sociales.

Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen: Ein 100-jähriger ehemaligen SS-Wachmann des KZ Sachsenhausen steht ab Oktober vor Gericht. https://t.co/RQw716vZPX — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) August 2, 2021

Los fiscales determinaron que antes de ser juzgado fue sometido a una evaluación médica y se decidió que, pese a tener 100 años, era apto para comparecer por 2 horas y media al día.

El periódico alemán confirmó el domingo 1 de agosto que la corte de distrito de Neuruppin determinó que el hombre está en condiciones de declarar por sus acciones durante la etapa de la Alemania Nazi.

Según un abogado citado por el rotativo, de nombre Thomas Walter, la gente ha denunciado a los nazis en busca de justicia, aunque son personas de avanzada edad que han decidido buscar justicia.

Los medios alemanes han señalado este caso como uno de los últimos relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis.

En el campo de concentración de Sachsenhausen fueron encarceladas alrededor de 200 mil personas entre 1936y 1945, y fueron asesinadas alrededor de 20 mil personas.

Datos del museo de Sachsenhausen indican que decenas de prisioneros murieron en ese lugar por hambre, enfermedades, trabajos forzados, operaciones de exterminio, entre otras.

Desde 2011, debido a un histórico fallo, el gobierno alemán ha estado persiguiendo a los ex trabajadores de los campos nazis, después de sentenciar a un ex guardia, llamado John Demjanjuk, como cómplice de asesinato en masa, indicó la BBC.

En julio de 2020, otro ex guardia de un campo de concentración de 93 años fue declarado culpable de complicidad por el asesinato de 5 mil prisioneros. Pero en marzo de ese año, los fiscales lo calificaron como no apto para ser juzgado.