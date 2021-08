Desata polémica el video de una niña a la que le perforan las orejas para ponerle aretes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de que se hizo viral y causó indignación el video de Marisa, una madre que llevó a su hija de seis meses a que le perforaran las orejas para ponerle aretes, surgió un debate sobre si esta acción “es normal”.

Para algunos internautas sí lo es, pero otros consideraron que hacerle eso a un bebé es imperdonable porque los hacen sufrir innecesariamente.

En el video publicado en TikTok, Marisa escribió: “Perforando sus orejas en un centro de tatuajes/piercings” y su finalidad era que más madres llevaran a sus bebés con especialistas para hacerle las perforaciones.

Según un artículo de bbmundo.com, el tema de la perforación de las orejas de los bebés en un tema polémico entre los padres, pues algunas mujeres suelen tener problemas al escoger los aretes porque los materiales les causan alergias en la piel.

“Perforarle las orejas a una recién nacida es una decisión de los papás, puesto que los aretes no tienen una función como tal, sino que son simplemente estética. Algunos padres buscan diferenciar a sus recién nacidas con los aretes para que quienes las vean se den cuenta que no son varones, pero los aretes no son esenciales para la vida de la niña”, aseguró la dermatóloga pediatra María Guadalupe Ortiz, de la Fundación Mexicana de Dermatología.

Recomendó que este procedimiento sea realizado por “manos limpias y expertas” porque el riesgo de infección “es latente”.

Según el artículo, desde hace 20 años los hospitales privados ofrecen en su “paquete de nacimiento” la perforación de los lóbulos de las recién nacidas.

“Lo hicieron porque cada día veíamos diversas infecciones en las orejas de las niñas, puesto que se hacían sin el cuidado o la higiene que requiere una recién nacida”, explicó la dermatóloga.

Recomendó que se haga en un hospital y que se le coloquen aretes de oro porque no provocan reacciones alérgicas o infecciones.

Además, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que la perforación de las orejas de las bebés se realice después de que la bebé haya sido vacunada con las primeras inmunizaciones.

“Es recomendable que el proceso de colocación del arete se haga de forma planificada pues por querer colocarlos rápido por la falsa creencia de que los bebés recién nacidos no tienen desarrollados los estímulos que generan el dolor, puede haber infecciones o alteraciones de la piel de la recién nacida”, señaló Ortiz.

Sobre las críticas a las madres que perforan los lóbulos de sus bebés, señalando que es “abuso infantil”, recomendó dejar en paz a los recién nacidos y dejarlos decidir si quieren tener las orejas perforadas, incluyendo a los varones adolescentes y adultos jóvenes.