Madre brasileña cierra las cuentas de su hija influencer con casi dos millones de seguidores

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Fernanda Rocha Kanner, madre de una influencer brasileña de 14 años, conocida en redes sociales como Nina Rios, decidió eliminar las cuentas de su hija en Instagram y TikTok con casi dos millones de seguidores.

Fernanda dijo que no quería que su hija Valentina Rios se juzgara a sí misma por los comentarios en línea y calificó a estas redes como poco saludables.

“Adolescentes, voy a escribir aquí porque recibí muchos mensajes de los seguidores de Nina que querían saber qué pasó con su desaparición”, escribió Fernanda desde su propia cuenta de Instagram.

“Decidí eliminar su cuenta de Tiktok e Instagram. Aburrida, lo sé, pero nuestro papel como madre no es ser amiguita de ustedes y eso sólo lo entenderán en retrospectiva.

“El cariño que tienen por ella es de lo más lindo. Pero no creo que sea saludable para un adulto y menos para un adolescente basar las referencias del autoconocimiento en la retroalimentación virtual.

“Esto es ilusión y la ilusión pone una maldita niebla en el camino de encontrarte a ti mismo”, dijo Fernanda, al destacar que Nina tenía en sus redes casi 2 millones de seguidores y decenas de clubes de fans, “todos muy dulces pero también dañinos para cualquier adolescente en proceso de descubrimiento y búsqueda de la individualidad”.

“No quiero que crezca creyendo que es este personaje. No quiero que haga publicidad de ropa de poliéster inflamable fabricada en China. No quiero que mi brillante hija haga sus bailes diarios como un babuino entrenado. Creo que es divertido… y mega insuficiente.

“Triste generación en la que esto justifica la fama”, sostuvo Fernanda, quien dijo extrañar cuando se necesitaba ser talentoso en algo para destacar.

La madre dijo que no quiere que Nina se emocione con cumplidos ni se sienta afectada por las críticas de alguien que no conoce.

“Su fan número uno soy yo y seguirá apareciendo por aquí si quiere. Cuando tenga contenido interesante para compartir, podrá volver a tener una cuenta”, advirtió Fernanda, quien también es influencer con más de 116 mil seguidores en Instagram de Brasil.

Concluyendo revelando que, de acuerdo con sus planes, Nina Rios irá a Suiza junto con su hermano mayor para estudiar.

“Paracaidismo, estudio de biología en el bosque, salvar a algunas vacas en Los Alpes. La vida solo es buena cuando estás feliz sin conexión primero”, aseguró.

En entrevista con el programa “Fantástico” de TV Globo, de Brasil, el 25 de julio, recalcó que no creía que sea saludable ni siquiera para un adulto y mucho menos para un adolescente, basar su autodescubrimiento en la retroalimentación en línea.

“Ya es bastante difícil para ti saber quién eres a los 14 años. Cuando hay 2 millones que nunca has visto en tu vida pensando que te conocen es aún más peligroso. Es más fácil perderse”, señaló “Yo solía decir: ‘hija, este no es tu trabajo, no tienes obligaciones’”, contó la señora, médica de profesión.

Fernanda contó que supo que era hora de tomar esta acción porque cuando iniciaba sesión veía 30 selfies idénticos y pequeños bailes que cualquiera puede hacer y aunque aceptó que su decisión fue “radical”, también la consideró necesaria.

Comentó que recibió elogios de otras madres, pero los adolescentes la calificaron de “posesiva”.

Por su parte, la adolescente contó a Fantástico que “obviamente, no estaba muy feliz” con la decisión de su madre y se enojó bastante. Dijo que no estaba segura de cuándo ni si regresará a las redes sociales.

“Yo elegiré. Por el momento, no quiero. Va a ser algo que solo se interpondrá en mi camino y solo lo empeorará”.