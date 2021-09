Pfizer y BioNTech buscan que su vacuna se aplique a niños de cinco a 11 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Los fabricantes de la vacuna contra covi-19 de Pfizer y BioNTech buscarán la autorización de las agencias sanitarias de la Unión Europea para la producción de dosis más pequeñas del biológico para niños de 5 a 11 años y de ser aprobada, comenzarán a vacunar a los primeros niños alemanes en octubre.

En entrevista, la también directora técnica de BioNTech, señaló que solicitará la aprobación en Europa. Recordó que la Unión Europea y Estados Unidos avalaron el uso de esta vacuna contra el coronavirus en niños mayores de 12 años en mayo pasado, pero no para menores de esa edad, indicó The New York Times.

Türeci, quien fundó BioNTech junto con su esposo Ugur Sahin, comentó que las empresas se están preparando para la producción de las pequeñas dosis para menores, previniendo que las autoridades sanitarias las autoricen.

Sahin, quien es el director Ejecutivo de BioNTech aseguró por su parte que los resultados del estudio para menores están sobre la mesa y solo deben ser preparados por las autoridades reguladoras a nivel mundial.

Asimismo, comentó que esperan tener datos de estudios relacionados con menores a partir de los seis meses de edad para finales de 2021, con lo que todas las franjas de edad podrían terminar cubiertas con la vacuna contra covid-19 en 2022.

Türeci y Sahin recomendaron a las personas elegibles para la vacuna contra covid-19 que reciban sus dosis antes de una ola de infecciones que podría surgir en otoño. Asimismo, hicieron un llamado a convencer a los indecisos.

“Como sociedad, en Alemania, todavía nos quedan unos 60 días para evitar un duro invierno, Debemos hacer lo que podamos para movilizar a la mayor cantidad de personas posible en estos dos meses”, añadió.

Para Türeci, “cada persona adicional vacunada ayuda. No deberíamos resignarnos” al coronavirus.

»Wir bereiten bereits die Produktion vor«, sagt #Biontech-Gründerin Özlem Türeci dem SPIEGEL. Bereits ab Mitte Oktober könnten in Deutschland die ersten Kinder unter 12 Jahren geimpft werden. https://t.co/J0PsGQKYl3 — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 10, 2021

Presión

Aunque las autoridades alemanas no han hecho obligatoria la vacuna contra covid-19, en la práctica presionan a la población para inocularse, pues la normativa 2G los excluye de tener acceso a espacios cerrados y determinados servicios a los no vacunados.

Desde octubre se comenzarán a cobrar las pruebas que eran gratuitas y varios Estados Federales dejarán de indemnizar las bajas laborales por cuarentena obligatoria a los no vacunados, indicó ABC de Sevilla, España.

Por ejemplo, en Renania-Platinado, quien no haya sido vacunado y reciba una orden oficial de cuarentena no tendrá derecho al pago de su salario completo, a partir del próximo mes.

Un portavoz del Ministerio Regional de Sanidad justificó la decisión con el argumento de que “todos los ciudadanos en los grupos de edad en los que se recomendó públicamente la vacunación han recibido la oferta de una vacuna contra covid-19”.

La Ley de Protección contra Infecciones protegía a los empleados a recibir una indemnización en caso de estar aislados por infección, pero a partir del 15 de septiembre esta medida no aplicará porque existe una recomendación de vacunación que hubiera evitado una cuarentena por covid-19.

“Suponemos que todos los Estados Federales han tenido oportunidad de vacunarse antes del 15 de septiembre. Cualquiera que voluntariamente permita que expire la oferta de vacunación no debe esperar recibir compensación por la pérdida de ingresos causada por la cuarentena”, dijo el jefe del Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad Regional, Uwe Lahl.

Por lo tanto, añadió el ministro de Salud de Renania del Norte-Westfalia, Karl-Josef Laumann, “está completamente claro que, si me tomo la libertad de no vacunarme, aunque según todos los hallazgos, la vacunación es la única forma de controlar la pandemia, entonces tengo también que asumir una responsabilidad personal”, señaló y anunció que examinará opciones legales para tomar una decisión.

A esta decisión se sumaron los estados federados de Baviera, Baja Sajonia, Hesse y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

En agosto, la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania, recomendó vacunar contra covid-19 a niños de 12 años y más y solo a menores de esas edades que tuvieran enfermedades previas.

De manera general, la aprobó para adolescentes a partir de los 16 años, señaló EFE.

En Alemania, hasta el jueves 9 de septiembre, el 35.9% de los menores entre 12 y 17 años había sido vacunado, el 24.7% tenían ya el esquema completo. Delos adultos mayores, el 83.3% de 60 años y más tenían las dos dosis y el 66.9% de los adultos entre 1 y 59% En total, el 63.3% de la población tiene, al menos, una vacuna y el 61.9% el esquema completo.

Datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizado durante la madrugada del viernes, se reportaron 12 mil 969 nuevos contagios en 24 horas y 55 muertos por covid-19 y los casos activos en el país llegaron a las 156 mil 500 personas.

El RKI confirmó que 520 personas fueron hospitalizadas en un día y los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) ascendió a 6.2%