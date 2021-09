Trudeau, bajo presión durante el último debate televisado de cara a las elecciones del 20 de septiembre

OTTAWA (DPA/EP).- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue duramente presionado durante el último debate televisado de cara a las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 20 de septiembre.

Durante el evento, su principal rival político, el conservador Erin O'Toole, criticó la decisión del Gobierno de convocar las elecciones de forma anticipada a pesar de la crisis provocada por la salida de las tropas extranjeras de Afganistán. Para él, no se trata del mejor momento, especialmente debido a la pandemia de coronavirus.

Los talibán son "terroristas" y "no hay planes" de reconocer su gobierno como legítimo: Trudeau

"Has convocado una elección, así que has puesto tus intereses políticos por delante del bienestar de miles de personas. El liderazgo va de poner a los demás por delante, no a uno mismo", manifestó.