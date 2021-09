Causa polémica en TikTok una madre que paga 1 dólar diario a su hijo por hacer tareas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El clip de 55 segundos que una mujer compartió para mostrar cómo enseña a su hijo el valor del dinero, pagándole 1 dólar diario por hacer sus tareas y cobrándole por los servicios que usa en su casa, en Orlando, Florida, causó polémica en TikTok.

Algunos aplaudieron la idea, pero otros dejaron claro que la señora está cargando de responsabilidades que no corresponden a un niño de 7 años, quien debería preocuparse por tener una infancia feliz, no por el valor del dinero.

En el video titulado “Truco de crianza”, la usuaria @craftedandcozy aseguró que en su casa “esto ha funcionado de maravilla” desde que empezó a aplicar la medida, hace dos meses, y espera que también funcione a sus seguidores.

Su “truco” es pagarle 1 dólar a su hijo de 7 años si cumple con la lista de “deberes” que debe realizar todos los días, y al final de mes él debe pagarle a ella una renta, la electricidad de su habitación y el internet para su IPad. El dinero lo guarda en una cuenta de ahorro. “Le enseñamos el valor del dinero y a ser responsable”, dijo la madre.

Agregó: “Ahora entiende que en el mes tiene dos secciones: Tiene dinero para ‘divertirse’ y dinero para las ‘cuentas’. Es su responsabilidad decidir qué va a hacer con su dinero y donde guardarlo al fin de mes”.

El niño no hace nada con su dinero, porque lo tiene en una cuenta de ahorros, abundó.



Sus seguidores tuvieron posturas encontradas. Quienes se manifestaron a favor argumentaron que era bueno crear conciencia y responsabilidad en los niños sobre el valor del dinero y el trabajo duro, y ahorrarlo para el futuro.

Entre ellos surgieron comentarios de personas cuyos padres quisieron inculcarles lo mismo, pero se quedaron con sus ahorros.

“Trabajé en un trabajo real a los 12 años en una granja. ¡Mi madre siempre me acolchó para que le diera cientos de mi cheque! Cada vez para la vil real”.

Otro comentó: “Mis padres endeudaron mi carga y realidad, siempre prometieron que lo devolverían, pero no lo hicieron, sí gastaron 300 dólares en maleza”.

Uno más indicó: “Cada 2 semanas, el día de pago preguntaba a dónde iba mi dinero y me decían: ‘tienes un techo sobre tu cabeza y comida para comer’ y sí, persistía”.

Una mujer identificada como Sofía se presentó como analista de comportamiento, con cuatro títulos universitarios (no dijo en qué) y sostuvo que ha enseñado durante 13 años usando un sistema similar donde crean “cheques” para los niños que ganan “dinero” completando tareas.

“Al final de la semana pueden comprar cosas en la tienda de la clase. Luego tienen que deducirlo de su verificación. Es una gran idea. Utiliza el refuerzo positivo y enseña responsabilidades y habilidades matemáticas”, afirmó, y entre los comentarios contó que su cliente más joven tiene 1 año.

Otros, por el contrario, remarcaron el hecho de que el niño sólo tiene 7 años. “¿Por qué no dejarlo ser un niño y luego hacer esto cuando sea un adolescente o algo así?”, preguntó un usuario.

Alguien más cuestionó qué sucedía cuando no pagaba la factura de la electricidad. Le respondió otra usuaria: que le cobrarían cargos por mora, lo que a otro usuario le pareció una gran idea para ser aplicada: “los cargos por pago atrasado”.

“Un niño de 7 años no debería estar pagando facturas. ¿Qué sentido tiene eso? No pidió nacer, No debería tener que trabajar para estar vivo a los 7 años”, apuntó otro usuario.

Y algunos más consideraron que es una idea genial, pero para cuando estén en la adolescencia, para lo cual otros consideraron que sería “demasiado tarde” y cometerían muchísimos errores.

Un usuario dijo que la madre está preparando al niño “para el éxito”. Y otra comentó: “Voy a dejar que mis hijos sean niños y enseñarles eso cuando crezcan. Esos son tiempos valiosos para disfrutar sin estar pensando en ‘facturas’”.

El video acumuló más de 2.7 millones de reproducciones, 430 mil likes y casi 10 mil comentarios, la mayoría con críticas a la madre por poner a trabajar a un niño de 7 años.