Sujeto defrauda a 250 personas; ofreció conseguirles empleo en Canadá a cambio de 4 mil 100 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sujeto de nombre Sergio Portillo Briones defraudó aproximadamente a 250 personas, luego de ofrecerse como intermediario para conseguir trabajos temporales en Canadá: en el área de la construcción para hombres, y en la preparación de comida para las mujeres.

A cada uno le cobró 4 mil 100 pesos para realizar los trámites, como pruebas de covid-19, pasaporte y un examen de datos biométricos.

“Lo que más me llamó la atención es que no pedían dinero, sólo a aquellos que no tenían pasaporte, y los que lo quisieran tramitar a través de él pagaron mil 800 pesos. Dejé mi trabajo porque el contrato era por un año para podernos ir. ¿Tú crees que todavía les van a dar la oportunidad de trabajar a Canadá? Ojalá que sí. Esperamos que sí. Todavía tenemos fe”, indicó uno de los defraudados.

Los interesados provenían de diversos estados de la República, como Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Ciudad y Estado de México, entre otros.

“Íbamos a ir a Ottawa, Canadá, a la empresa RH Manager Solutions. La persona que nos contactó nos pidió un pago de 4 mil 100 pesos que servirían para los trámites y nos citó en un hotel del aeropuerto de la Ciudad de México”, señaló Alejandro en entrevista televisiva.

Tras aplazarles la fecha de ida en varias ocasiones, esta semana los citó en un hotel del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



Les dijo que debían permanecer tres días en vigilancia médica en un hotel antes de viajar a Canadá. Les había prometido un sueldo de mil 100 dólares cada semana.

Tras percatarse del fraude, los afectados pidieron la intervención de las autoridades para localizar al responsable.

“Esto nos pasó a nosotros, y quién sabe cuántos fraudes más haya cometido este sujeto”, señaló una de las mujeres, que junto con los otros defraudados se manifestaron este martes en las instalaciones del AICM.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la institución que regula y valida las ofertas de empleo en el extranjero.