Lo arrestan por grabar desnuda a la niñera de sus hijos con una cámara oculta... y queda en libertad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La policía de Nueva York arrestó al empresario restaurantero Michael Esposito por un delito grave de vigilancia ilegal, tras ser acusado de videograbar a la niñera de sus cuatro hijos mientras vivía en su casa.

Sin embargo, las autoridades lo dejaron en libertad porque su abogado argumentó que la cámara oculta con la que hizo las grabaciones fue instalada por razones de seguridad.

La colombiana Kelly Andrade, de 25 años, fue contratada por la agencia “Cultural Care Au Pair”, para viajar a Estados Unidos, trabajar como niñera y aprovechar para aprender el idioma inglés.

La empresa la ubicó en una casa de Staten Island, en Nueva York, valuada en 800 mil dólares, propiedad de Esposito, dueño de tres franquicias del restaurante “LaRosa Chicken & Grill”, donde vivía con su esposa e hijos, según informó el diario The New York Post.

Kelly Andrade habría declarado a ese diario que estaba emocionada por el trabajo, por lo que significaba adoptar una nueva cultura y aprender el idioma inglés.

Sin embargo, le llamó la atención que Esposito iba con frecuencia a la habitación y manipulaba el detector de humo del techo.

A menos de tres semanas de estar en la casa, Kelly se animó a examinar el detector de humo y encontró una cámara con una tarjeta de memoria llena de “cientos de grabaciones” en la que ella estaba “desnuda, vistiéndose o desnudándose”, de acuerdo con el expediente del caso.

Pocos minutos después de descubrir la cámara, Esposito apareció en la casa “muy nervioso y preocupado”. Ella fingió estar dormida, pero el hombre comenzó a golpear la puerta, lo que la orilló a saltar por la ventana para escapar.

La mujer colombiana denunció a Esposito y a la agencia que la colocó en esa casa ante la Corte Federal de Brooklyn, por daños no especificados, aunque alegó discriminación, un ambiente de trabajo hostil y por el comportamiento “extremo e indignante” de Esposito.

“Alegamos que la agencia de niñeras tenía la responsabilidad de su seguridad”, afirmó Zachary Holzberg, abogado de Andrade.

El 24 de marzo Esposito fue arrestado por un delito grave de vigilancia ilegal, pero después fue liberado “bajo su responsabilidad”.

“Ahora estoy en un país completamente desconocido, estoy sola, no tengo dinero, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a comer mañana ni dónde voy a quedarme”, señaló Andrade.