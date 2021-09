Denuncian discriminación contra una madre de familia en una junta escolar por su vestimenta (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una madre de familia fue discriminada por la supuesta presidenta del Consejo de Padres y Representantes de la Institución Educativa Técnico Industrial (ITIDA) por su vestimenta, en el municipio de Soledad, Colombia. La controversia se volvió viral.

A principios de septiembre, la señora fue citada a una junta de padres para que se les informara sobre los protocolos sanitarios, pero cuando iba a entrar a la institución, la supuesta presidenta del Consejo de Padres se lo impidió.

“Me dice que: ‘si viene así a una institución, no tiene por qué venir así’”, se quejó.

En dos videos, grabados por su esposo, le preguntó: ¿Por qué te están discriminando? Y la señora respondió: “Por cómo estoy vestida. Ahora, ella me dice: ‘si vienes a una Institución no tienes por qué venir así. ¿Qué tiene que ver la vestimenta?”

La presidenta del Consejo se justificó diciendo que sus argumentos estaban respaldados por el manual de convivencia. “Léalo, léalo”, repitió.

Cuando el esposo le preguntó en qué apartado decía algo sobre la vestimenta y le preguntó si ella trabajaba ahí, le dijo que era una de las tantas delegadas que opinan.

“¿Usted trabaja aquí? Porque usted está discriminando. Que no puede venir vestida así ¿qué le pasa?” y siguieron alegando.

En un colegio de Soledad, a esta madre de una estudia, le prohibieron el ingreso a este por su forma de vestir. ¿Esta bien o mal juzgar por la forma de vestir o por la forma de vestir insinua algo? pic.twitter.com/weL6u3mPKD — Denuncias Ciudadanas Barranquilla (@DenunciasBQ) September 3, 2021

Las mujeres pasaron más de media hora discutiendo hasta que logró ingresar con el apoyo de otras personas.

“La reacción de ella fue muy fuerte. Me sentí discriminada porque uno no tiene que señalar ni juzgar ni criticar a una persona. Yo me sentí bien vestida, el hecho de que tenga tres hijos no quiere decir que deba vestirme tapada, ni verme fea y amargada sin reflejar mi felicidad. Siempre me he sentido bella”, señaló a medios locales.

En el manual de convivencia citado por la supuesta presidenta del consejo, el Instituto no restringe la forma de vestir de los familiares, lo único que establece es el uso correcto de los uniformes escolares.

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021

Las reacciones en redes fueron igual de discriminatorias, como la de Yelitzia que escribió: “Yo he visto peores, pero está bien deben respetar, es un colegio”.

Igual opinó Yaneth, quien acusó a la madre de creer que iba al centro comercial o a un bar. “Que sepa que hay normas y que cumpla o que busque un colegio donde no se sienta ‘discriminada’”.